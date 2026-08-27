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27 августа 2026, 8:26 Читати українською

Налогообложение посылок из-за границы: Комитет рекомендовал законопроекты для принятия

26 августа Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение рекомендовать Парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект № 15112-Д о внесении изменений в Налоговый кодекс о налогообложении НДС операций электронной торговли и № 15460 о внесении изменений в Таможенные товары. Об этом сообщает Министерство финансов.

26 августа Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение рекомендовать Парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект № 15112-Д о внесении изменений в Налоговый кодекс о налогообложении НДС операций электронной торговли и № 15460 о внесении изменений в Таможенные товары.

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О чем идет речь в законопроектах

Законопроекты взаимосвязаны между собой: вместе они формируют целостную правовую базу для введения новых правил дистанционной продажи товаров через электронный интерфейс, что обеспечит равные условия между украинским ритейлом и иностранными маркетплейсами, ликвидирует схемы уклонения от уплаты налогов через искусственное дробление коммерческих партий товаров на мелкие международные посылки.

Ключевые положения новой системы

Прежде всего, предложенные изменения предполагают отмену налоговой льготы для международных посылок и введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро (посылки до 150 евро освобождаются от НДС).

Основные новации реформы:

  • Ответственность маркетплейсов: Обязанность начислять и уплачивать НДС в бюджет будет возлагаться на маркетплейс (предприятие электронного интерфейса). Если маркетплейс — нерезидент, он должен назначить посредника в Украине, отвечающего за расчеты с бюджетом. Разрешается определять нескольких посредников.

  • Незаметность для покупателя: НДС (20%) будет автоматически включен в цену товара при покупке на платформе маркетплейса. Процесс получения посылки не изменится.

  • Подакцизные товары: Новые правила дистанционной продажи на алкоголь и табак не будут распространяться.

  • Сохранение некоммерческих лимитов:

 — посылки «от гражданина к гражданину», независимо от того, что это за товар (кроме запрещенных к пересылке) стоимостью до 45 евро (при условии некоммерческого характера).

 — товары в несопровождаемом багаже до 150 евро (личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом).

Читайте: Минфин: получение 4 млрд евро от ЕС зависит от налогообложения международных посылок

Контекст и термины

Принятие пакета законопроектов является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года. Ожидается, что реформа принесет около 10 млрд грн ежегодно на нужды сектора безопасности и обороны.

Новые правила вступят в силу по решению Правительства о готовности ИТ-компонента таможенных органов и маркетплейсов и написании соответствующих подзаконных актов, но не ранее 1 января 2027 года.

Законопроекты готовятся к рассмотрению в сессионном зале Верховной Рады.

Напомним

Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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deleted-4a2fe47c-08fd-4690-8e39-66ce795c3a29
deleted-4a2fe47c-08fd-4690-8e39-66ce795c3a29
27 августа 2026, 9:06
#
Скоро и до барахолки в Киеве дотянутся: там беспошлинная торговля :-)
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0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
27 августа 2026, 11:18
#
Ніяк не нажеруться.
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