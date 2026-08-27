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27 августа 2026, 8:00 Читати українською

Минфин провел очередной аукцион по обмену гособлигаций: объем удовлетворенных заявок 15 млрд грн

Министерство финансов провело очередной аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа. Объем удовлетворенных заявок составил 15 млрд грн по номинальной стоимости. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Министерство финансов провело очередной аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предложили инвесторам

Инвесторам было предложено обменять облигации со сроком погашения 30 сентября 2026 на новый выпуск с датой погашения 15 августа 2029 года.

  • Срок обращения новых облигаций составляет около 3 лет.
  • Средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составил 12,61%.

На счет эмитента в результате аукциона по обмену будет засчитано почти 13,89 млн шт. ОВГЗ со сроком погашения 30 сентября 2026 на общую сумму более 15,03 млрд гривен. После этого указанные ценные бумаги будут погашены и аннулированы.

Напомним

Switch-аукционы являются инструментом активного управления государственным долгом. Они позволяют уменьшить нагрузку на бюджет в краткосрочном периоде, продлить средний срок долга и поддержать ликвидность внутреннего рынка государственных ценных бумаг.

Ранее мы писали, что вмае 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 20 млрд грн в гривневом эквиваленте и на $1,33 млрд в долларовом. В то же время в пересчете на евро долг вырос на 119 млн евро.

Как сообщал «Минфин», Министерство финансов Украины 25 августа 2026 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 6,21 млрд гривен.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
27 августа 2026, 8:24
#
Пирамида
+
+30
PashaKyl
PashaKyl
27 августа 2026, 8:50
#
Под 12,61% я бы не вкладывался. Неужели сейчас нет более доходных инструментов на рынке? Да ещё и довольно длинный срок на 3 года. Разве что эти бумаги взяли гос банки которым просто сказали брать по чем дают.
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