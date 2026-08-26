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26 августа 2026, 10:57 Читати українською

Бронирование в «Дии» может быть доступно только до 1 сентября: что должен сделать бизнес

Бизнесу следует проверить актуальность статуса критичности, если он был получен до 2 июня 2026 года. В случае неподтверждения статуса бронирования работников через Дию будет доступным только до 1 сентября. Об этом сообщает прессслужба «Дии».

Бизнесу следует проверить актуальность статуса критичности, если он был получен до 2 июня 2026 года.

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Что нужно проверить

Предприятиям, которые получили статус критически важных до 2 июня 2026, но еще не переподтвердили его, нужно обновить соответствующее решение, чтобы бронировать работников на более длительный срок.

Если статус критичности не был обновлен, бронирование работников будет доступно только до 1 сентября.

Для предприятий, уже переподтвердивших статус критичности, дополнительных действий не требуется. Если статус подтверждается по упрощенной процедуре, он будет действовать до истечения срока предыдущего решения. В случае подтверждения по полному пакету документов, критичность будет действовать в соответствии с новым решением.

Читайте: В Украине хотят расширить бронирование аграриев уже с осени

Для предприятий, которые не прошли повторное подтверждение статуса, в «Дии» отображается соответствующее уведомление при оформлении услуг «Бронирование работников» и «Продолжение бронирования работников». В нем будет указан актуальный срок действия статуса критичности.

Таким образом, предприятиям, желающим бронировать работников на более длительный срок, необходимо обновить решение о критичности.

Читайте также: Новые критерии бронирования: кого коснутся изменения и что сделать бизнес

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Andrii Angel
Andrii Angel
26 августа 2026, 11:27
#
(Глядя в хрустальный шар): на осень-2026 готовят усиление забоя рабов.
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