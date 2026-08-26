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26 августа 2026, 8:01 Читати українською

Миллиардеры на ШИ-буме: как тайваньский производитель мебельных рельсов заработал на дата-центрах

Глобальный бум искусственного интеллекта приносит деньги не только владельцам Nvidia, Alphabet или другим технологическим компаниям. Значительная часть инфраструктуры для ИИ сосредоточена в Азии: именно здесь производится большинство мировых чипов, серверов и компонентов для дата-центров. Forbes назвал пятерых азиатских миллиардеров, чье состояние растет вместе с развитием ИИ.

Глобальный бум искусственного интеллекта приносит деньги не только владельцам Nvidia, Alphabet или другим технологическим компаниям.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Особенно показательна история тайваньского предпринимателя Линя Цунг-Чи. Его компания King Slide Works получила новый рынок благодаря быстрому строительству дата-центров.

ИИ сделал миллиардера из производителя мебельных деталей

King Slide начинала как производитель мебельных направляющих для выдвижных ящиков. Сегодня эти же механизмы используются в серверных стойках по всему миру: они позволяют выдвигать отдельный сегмент серверного оборудования по принципу ящика.

Так что одним из неожиданных бенефициаров ШИ-бума стал именно тайваньский «мебельный» магнат Линь Цунг-Чи. Его состояние Forbes оценивает в $5,1 млрд, а King Slide в прошлом году открыла завод в Хьюстоне для работы на американском рынке.

Кроме него, в пятерку Forbes вошли:

  1. Ма Хуатэн — $53,8 млрд. Глава Tencent планирует по меньшей мере вдвое увеличить нынешние инвестиции компании в ИИ — до $5,2 млрд. Tencent разрабатывает ШИ-агента для WeChat, который сможет выполнять задачи через минипрограммы мессенджера.
  2. Барри Лам — $14,2 млрд. Основатель тайваньской Quanta Computer выигрывает от роста спроса на серверы для дата-центров, поставляемых компанией, в частности, Meta и Alphabet. За последний год акции Quanta выросли примерно на 40%.
  3. Янь Цзюньцзе — $7,2 млрд. Основатель китайской MiniMax Group увеличил состояние на фоне стремительного подорожания акций компании после IPO в Гонконге. MiniMax разрабатывает мультимодальные ШИ-модели и конкурирует за рынок ШИ-агентов.
  4. Ким Сан-бом — $1,8 млрд. Глава южнокорейской ISU Group увеличил состояние благодаря росту спроса на печатные платы ISU Petasys. Компания производит компоненты для скоростной передачи данных, необходимой для ИИ-систем.

Напомним

Как рассказывал Минфин, Банк международных расчетов (BIS), выполняющий роль центробанка для центробанков, обнародовал тревожный годовой отчет. Эксперты предупреждают: стремительный рост инвестиций в искусственный интеллект создает системные уязвимости, способные спровоцировать финансовый кризис, соразмерный событиям 2008 года.

Кроме того, недавно бизнес видел в ИИ способ сократить расходы, уволить часть штата и получить «производительность без зарплат». Эта идея отлично продавалась инвесторам.

Но за громкими лозунгами об эффективности, производительности и скорости скрывается и менее удобная часть истории. Читайте об этом в нашей статье «Неприятная правда о ИИ: почему за экономию на людях компании переплачивают тысячи».

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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