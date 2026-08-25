Украинцы теперь могут подать заявления о потере работы в Реестр убытков

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Для таких случаев была открыта категория A3.4 «Потеря оплачиваемой работы». Она предназначена для физических лиц, которые имели оплачиваемую работу или были самозанятыми и из-за войны потеряли доход.

Заявления подаются онлайн через портал «Дія». Речь идет именно о фиксации нанесенного ущерба в международном Реестре, а не об автоматической выплате компенсации после подачи заявления.

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Какие потери можно заявить

Категория A3.4 охватывает недополученный доход, связанный с потерей оплачиваемой работы в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Для физических лиц-предпринимателей действует отдельная категория A3.5 «Потеря частного предпринимательства». Она касается случаев, когда ФОП понес потери прибыли из-за российской агрессии.

В настоящее время международный Реестр убытков открыл 30 категорий заявлений. Они включают требования физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления.

Реестр создан для документирования вреда, причиненного российской агрессией. Поданные заявления будут использоваться как часть международного механизма фиксации ущерба, на основе которого в дальнейшем должен формироваться механизм компенсаций.

Напомним

Как сообщал Минфин, несмотря на миллионы украинцев, пострадавших от войны, в Международный реестр убытков подано всего 171 тысячу заявлений. Об этом сообщила представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, Ольга Алтунина.

По словам представительницы омбудсмана, чем больше подтвержденных заявлений будет внесено в Международный реестр убытков, тем полнее международное сообщество сможет оценить масштабы потери и учесть их при создании будущего механизма компенсаций.