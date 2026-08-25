Украинцы теперь могут подать заявления о потере работы в Реестр убытков

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 августа 2026, 17:30 Читати українською

Украинцы теперь могут подать заявления о потере работы в Реестр убытков

Украинцы, потерявшие оплачиваемую работу из-за последствий российской агрессии, теперь могут подать заявление в международный Реестр убытков для Украины. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

Украинцы, потерявшие оплачиваемую работу из-за последствий российской агрессии, теперь могут подать заявление в международный Реестр убытков для Украины.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Для таких случаев была открыта категория A3.4 «Потеря оплачиваемой работы». Она предназначена для физических лиц, которые имели оплачиваемую работу или были самозанятыми и из-за войны потеряли доход.

Заявления подаются онлайн через портал «Дія». Речь идет именно о фиксации нанесенного ущерба в международном Реестре, а не об автоматической выплате компенсации после подачи заявления.

Читать также: Как подать заявление в международный Реестр убытков через Дію: инструкция

Какие потери можно заявить

Категория A3.4 охватывает недополученный доход, связанный с потерей оплачиваемой работы в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Для физических лиц-предпринимателей действует отдельная категория A3.5 «Потеря частного предпринимательства». Она касается случаев, когда ФОП понес потери прибыли из-за российской агрессии.

В настоящее время международный Реестр убытков открыл 30 категорий заявлений. Они включают требования физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления.

Реестр создан для документирования вреда, причиненного российской агрессией. Поданные заявления будут использоваться как часть международного механизма фиксации ущерба, на основе которого в дальнейшем должен формироваться механизм компенсаций.

Напомним

Как сообщал Минфин, несмотря на миллионы украинцев, пострадавших от войны, в Международный реестр убытков подано всего 171 тысячу заявлений. Об этом сообщила представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, Ольга Алтунина.

По словам представительницы омбудсмана, чем больше подтвержденных заявлений будет внесено в Международный реестр убытков, тем полнее международное сообщество сможет оценить масштабы потери и учесть их при создании будущего механизма компенсаций.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Andrii Angel
Andrii Angel
25 августа 2026, 21:12
#
Я в Киеве милостыню собирал церковную до начала военного положения, а теперь спасаю свою жизнь от *бусификации*… ТЦК и полиция нанесли мне ущерб. Кто, как, когда — его компенсирует? :-)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами