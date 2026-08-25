Банки сократили ввоз наличной валюты на 18%

За семь месяцев 2026 года украинские банки ввезли наличную иностранную валюту на $5,48 млрд в эквиваленте, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил экономист Андрей Шевчишин.

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Больше банков завезли долларов США — $3,16 млрд, или 57,7% общего объема. В то же время доля евро достигла рекордных 41,4% — около $2,26 млрд в эквиваленте.

Польский злотый приходится значительно меньше — 0,2%, или около $10,4 млн в эквиваленте.

Евро усиливает позиции

По словам Шевчишина, рост части евро связан не только с практической потребностью украинцев пользоваться этой валютой во время поездок и пребывания в странах Европы. Евро все чаще используется и как инструмент сбережений.

Эта тенденция может сохраняться и дальше. На нее влияют более тесные экономические связи Украины с ЕС (значительная часть трудовой миграции и расходов украинцев приходится на еврозону), а также постепенное сближение украинского финансового рынка с европейским.

Как ранее писал Минфин, в августе НБУ сообщил об смягчении валютных ограничений для населения и бизнеса. Регулятор, в частности, увеличил месячный предел для покупки физлицами безналичной иностранной валюты до 200 тыс. грн. Это создает дополнительные возможности для накопления валютных сбережений.

В то же время сокращение физического ввоза наличных денег не означает автоматически падения спроса на валюту. Часть сделок проходит в безналичной форме, а банки могут перераспределять запасы валюты между своими подразделениями и рынком.

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