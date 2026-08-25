Более 60 фиктивных компаний и криптовалюты: БЭБ разоблачило масштабную теневую схему в агросекторе

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области совместно с киберполицией разоблачили масштабный конвертационный центр, через который производились теневые расчеты в аграрной сфере. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

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В схему, по данным следствия, привлекли более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через них представители реального сектора могли скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Часть полученных средств обналичивали, а часть переводили в криптовалюту.

Как работала схема

Аграрную продукцию, по версии следствия, покупали у производителей за наличные деньги без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете. В дальнейшем для продажи товара в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными данными о его происхождении, стоимости и характеристиках.

В результате продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от реализации переводили в теневой оборот.

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По данным БЭБ, это делалось для утаивания происхождения средств и обхода финансового мониторинга.

Правоохранители сейчас устанавливают полный круг предприятий и лиц, которые могли быть вовлечены в схему или пользоваться услугами конвертационного центра. Также следствие проверяет движение и их происхождение.

Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается. БЭБ не сообщает о подозрении конкретным лицам, поэтому утверждение об их виновности пока не является установленным фактом.

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