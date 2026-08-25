Вклады украинцев в банках выросли до рекордных 1,75 трлн грн

Как сообщает Фонд гарантирования вкладов , по состоянию на 1 августа 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 750,6 млрд грн. Это на 1,3 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

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Как распределяются вклады по валюте и размеру

Из общей суммы вкладов физических лиц:

в национальной валюте — 1 155,0 млрд грн (уменьшение на 1,9 млрд грн за июль);

в иностранной валюте — 595,6 млрд грн (рост на 3,2 млрд грн за июль).

То есть гривневые вклады немного сократились, тогда как валютные выросли, и именно это обеспечило общий прирост суммы вкладов за месяц.

Отдельно в статистике выделяют вклады физических лиц-предпринимателей (ФЛП), на них приходится 3,2% от общего количества вкладчиков и 11,7% от общей суммы вкладов. Сумма вкладов ФЛП выросла до 204,7 млрд грн. Такие вклады также подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По размеру вклады распределяются следующим образом:

от 10 до 200 000 грн — 25,92%;

от 200 000 до 600 000 грн — 20,73%;

от 600 000 до 1 000 000 грн — 10,56%;

от 1 000 000 до 2 000 000 грн — 12,86%;

от 2 000 000 до 4 000 000 грн — 10,68%;

от 4 000 000 до 5 000 000 грн — 2,82%;

свыше 5 000 000 грн — 16,43%.

По срокам погашения по состоянию на 1 августа 2026 года 71,07% вкладов приходится на вклады к вопросу, а 28,93% — на срочные вклады. Среди срочных: 17,32% — до 3 месяцев, 7,2% — от 3 до 6 месяцев, 3,72% — от 6 месяцев до года, 0,69% — более года.

Какие гарантии действуют на вклады во время войны

С 13 апреля 2022 года, когда вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», на период военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения вкладов физических лиц, включая ФЛП, распространяются 100% гарантии без ограничения суммы.

После завершения этого трехмесячного периода максимальная сумма гарантированного возмещения вкладчикам украинских банков составит 600 тыс. грн.

Участниками Фонда гарантирования вкладов являются все банки Украины. По состоянию на 1 августа 2026 г. в реестре насчитывалось 59 банков.

Напомним

Как сообщал Минфин, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обнародовал актуализированный список заемщиков неплатежеспособных банков в 2026 году.

В настоящее время в перечне фигурируют заемщики двенадцати банков: Мотор-Банк, РВС Банк, Коминвестбанк, Мегабанк, Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, М Р Банк , ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк «Финансы и Кредит», С П Банк , Укркоммунбанк, ЧБРР.