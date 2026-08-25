Kraken разрешил украинцам получать гривну наличными через MoneyGram

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 августа 2026, 18:03 Читати українською

Kraken разрешил украинцам получать гривну наличными через MoneyGram

Криптобиржа Kraken и платежная сеть MoneyGram запустили в Украине сервис, позволяющий конвертировать долларовый баланс на Kraken в гривну и обналичивать в пунктах MoneyGram. Сервис заработал 24 августа 2026 года. Об этом сообщила Kraken.

Криптобиржа Kraken и платежная сеть MoneyGram запустили в Украине сервис, позволяющий конвертировать долларовый баланс на Kraken в гривну и обналичивать в пунктах MoneyGram.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Механика предполагает конвертацию именно USD-баланса на бирже, а не прямой обмен криптовалюты в пункте MoneyGram. Пользователь в приложении или на сайте Kraken выбирает вывод средств, указывает гривну как валюту и сумму. Перед подтверждением система показывает курс конвертации, комиссию и налоги.

После завершения операции пользователь получает контрольный номер. Для получения денег нужно обратиться в пункт MoneyGram с этим номером и документом, удостоверяющим личность. По данным компаний, в большинстве случаев средства становятся доступными менее чем через 10 минут после подтверждения сделки.

Читайте также: Криптобиржа Kraken подтверждает подготовку к IPO

Действующие ограничения

На старте сервис работает с лимитами MoneyGram:

  • до $1 200 в месяц на одного отправителя;
  • до трех операций в день;
  • до 20 сделок в месяц.

Для использования услуги необходима полная верификация Kraken на уровне Intermediate или выше. Имя в аккаунте должно полностью совпадать с данными документа, который пользователь предъявляет для получения средств.

Пока украинские клиенты могут получать средства только наличными в пунктах MoneyGram. Прямое зачисление на банковский счет через этот сервис недоступно.

У Kraken назвали нынешний запуск первым этапом партнерства с MoneyGram.

«Это первый шаг в более широком партнерстве, которое со временем расширится и будет включать локальные банковские депозиты и использование трансграничных переводов в стиле MoneyGram», — заявили в компании.

Запуск сервиса является частью расширения присутствия Kraken в Украине. Партнерство также вписывается в стратегию биржи по развитию финансовых сервисов в Европе. В частности, Кракен рассматривает Литву как возможную юрисдикцию для получения банковской лицензии.

Читайте также: Kraken планирует получить банковскую лицензию в ЕС

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами