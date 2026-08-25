Kraken разрешил украинцам получать гривну наличными через MoneyGram

Криптобиржа Kraken и платежная сеть MoneyGram запустили в Украине сервис, позволяющий конвертировать долларовый баланс на Kraken в гривну и обналичивать в пунктах MoneyGram. Сервис заработал 24 августа 2026 года. Об этом сообщила Kraken.

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Механика предполагает конвертацию именно USD-баланса на бирже, а не прямой обмен криптовалюты в пункте MoneyGram. Пользователь в приложении или на сайте Kraken выбирает вывод средств, указывает гривну как валюту и сумму. Перед подтверждением система показывает курс конвертации, комиссию и налоги.

После завершения операции пользователь получает контрольный номер. Для получения денег нужно обратиться в пункт MoneyGram с этим номером и документом, удостоверяющим личность. По данным компаний, в большинстве случаев средства становятся доступными менее чем через 10 минут после подтверждения сделки.

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Действующие ограничения

На старте сервис работает с лимитами MoneyGram:

до $1 200 в месяц на одного отправителя;

до трех операций в день;

до 20 сделок в месяц.

Для использования услуги необходима полная верификация Kraken на уровне Intermediate или выше. Имя в аккаунте должно полностью совпадать с данными документа, который пользователь предъявляет для получения средств.

Пока украинские клиенты могут получать средства только наличными в пунктах MoneyGram. Прямое зачисление на банковский счет через этот сервис недоступно.

У Kraken назвали нынешний запуск первым этапом партнерства с MoneyGram.

«Это первый шаг в более широком партнерстве, которое со временем расширится и будет включать локальные банковские депозиты и использование трансграничных переводов в стиле MoneyGram», — заявили в компании.

Запуск сервиса является частью расширения присутствия Kraken в Украине. Партнерство также вписывается в стратегию биржи по развитию финансовых сервисов в Европе. В частности, Кракен рассматривает Литву как возможную юрисдикцию для получения банковской лицензии.

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