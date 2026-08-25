Цена Zcash превысила $880 и обновила максимум за многие годы

Цена анонимной криптовалюты Zcash (ZEC) поднялась выше $880, обновив максимум с 2016 года. Тогда актив упал с отметки около $4200 до $100 ниже, по данным CoinMarketCap .

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По данным CoinGecko, за неделю ZEC вырос более чем на 60%. Капитализация актива превысила $14 млрд. За последние 24 часа объем ликвидаций фьючерсных позиций в паре с ZEC превысил $12 млн.

Отметим, ралли произошло спустя несколько месяцев после масштабного падения актива. В июне 2026 года ZEC просел около $250 после сообщения о критической уязвимости в пуле Orchard, которая существовала в течение четырех лет и потенциально могла привести к неконтролируемой эмиссии. С тех пор курс ZEC вырос более чем в три раза.

По состоянию на 09:00 стоимость криптовалюты, согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», составляет:

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Что говорят аналитики

Coin Bureau считают, что рост ускорился после подачи Grayscale заявки на конвертацию Zcash Trust в первый спотовый ZEC ETF в США.

Аналитик под псевдонимом Shawn также выделил несколько вероятных драйверов. Среди них — заявка Grayscale, потенциальное внесение около 200 000 ZEC компанией Digital Currency Group в траст и шорт-сквиз.

Автор That Martini Guy ₿ связал ралли с продвижением заявки на спотовый ETF. Он отметил, что объемы торгов фьючерсами на ZEC достигли миллиардов долларов, а в криптосообществе все чаще распространяется нарратив о «последующем биткоине».

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, то анонимная криптовалюта Zcash (ZEC) претерпела стремительное падение, потеряв более половины своей стоимости за сутки. В пятницу утром, 5 июня, цена актива в данный момент опустилась до $272, хотя еще утром 4 июня была на уровне $602.