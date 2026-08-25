Цена Zcash превысила $880 и обновила максимум за многие годы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 августа 2026, 9:30 Читати українською

Цена Zcash превысила $880 и обновила максимум за многие годы

Цена анонимной криптовалюты Zcash (ZEC) поднялась выше $880, обновив максимум с 2016 года. Тогда актив упал с отметки около $4200 до $100 ниже, по данным CoinMarketCap .

Цена анонимной криптовалюты Zcash (ZEC) поднялась выше $880, обновив максимум с 2016 года.

► Читайтестраницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

По данным CoinGecko, за неделю ZEC вырос более чем на 60%. Капитализация актива превысила $14 млрд. За последние 24 часа объем ликвидаций фьючерсных позиций в паре с ZEC превысил $12 млн.

Отметим, ралли произошло спустя несколько месяцев после масштабного падения актива. В июне 2026 года ZEC просел около $250 после сообщения о критической уязвимости в пуле Orchard, которая существовала в течение четырех лет и потенциально могла привести к неконтролируемой эмиссии. С тех пор курс ZEC вырос более чем в три раза.

По состоянию на 09:00 стоимость криптовалюты, согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», составляет:

Читайте также: Zcash потеряла более половины стоимости из-за критической уязвимости: что известно

Что говорят аналитики

Coin Bureau считают, что рост ускорился после подачи Grayscale заявки на конвертацию Zcash Trust в первый спотовый ZEC ETF в США.

Аналитик под псевдонимом Shawn также выделил несколько вероятных драйверов. Среди них — заявка Grayscale, потенциальное внесение около 200 000 ZEC компанией Digital Currency Group в траст и шорт-сквиз.

Автор That Martini Guy ₿ связал ралли с продвижением заявки на спотовый ETF. Он отметил, что объемы торгов фьючерсами на ZEC достигли миллиардов долларов, а в криптосообществе все чаще распространяется нарратив о «последующем биткоине».

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, то анонимная криптовалюта Zcash (ZEC) претерпела стремительное падение, потеряв более половины своей стоимости за сутки. В пятницу утром, 5 июня, цена актива в данный момент опустилась до $272, хотя еще утром 4 июня была на уровне $602.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами