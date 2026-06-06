Zcash потеряла более половины стоимости из-за критической уязвимости: что известно

Анонимная криптовалюта Zcash (ZEC) претерпела стремительное падение, потеряв более половины своей стоимости за сутки. В пятницу утром, 5 июня, цена актива в данный момент опустилась до $272, хотя еще утром 4 июня была на уровне $602. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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Паническая распродажа началась после того, как организация Shielded Labs, занимающаяся развитием экосистемы Zcash, сообщила об обнаружении критической ошибки в транзакционном пуле Orchard.

К моменту написания новости цена актива составляет $367.

Стоит отметить, что Zcash является децентрализованной криптомонетой с открытым кодом, главная цель которой гарантировать пользователям абсолютную анонимность и конфиденциальность их денежных переводов.

Подробности

Аналитики по безопасности выяснили, что из-за недостаточно жестких ограничений в архитектуре пула Orchard злоумышленники имели возможность бесконтрольно создавать поддельные токены ZEC. Технический недостаток позволял вносить произвольные данные в операцию умножения на эллиптической кривой, при этом система не блокировала такие транзакции, а успешно их пропускала.

Этот баг существовал в коде еще с мая 2022 года. Поскольку пул Orchard полностью конфиденциален, в Shielded Labs признают: пока невозможно точно установить, успел ли кто-то воспользоваться этим эксплойтом за три года. В то же время, разработчики надеются, что массового выпуска фальшивых монет не произошло, ведь рынок среагировал бы на такой избыток предложения гораздо раньше.

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Экстренный хардфорк

Для ликвидации угрозы команда Zcash в ночь на вторник, 2 июня, временно приостановила работу пула Orchard. После этого было активировано экстренное обновление сети из-за процедуры хардфорка, в результате чего генерация новых блоков в блокчейне прекратилась на несколько часов.

В настоящее время разработчики готовят масштабное техническое решение. Для стабилизации ситуации в сеть планируют внедрить:

Специальный инструмент, позволяющий любому пользователю самостоятельно проверить отсутствие поддельных токенов в Orchard;

Новый полностью защищенный пул;

Система учета монет по принципу турникета (turnstile accounting), которая будет отслеживать движение средств и исключит возможность дублирования активов.

Инвесторы избавляются от актива

После того как на рынке началась массовая паника, крупные игроки стали срочно закрывать позиции в ZEC. В частности, о полной распродаже своих запасов монеты объявил соучредитель криптобиржи BitMEX и основатель фонда Maelstrom Артур Хейс. В Х он заявил, что не собирается мириться с рисками потенциального эксплойта в этом блокчейне.