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25 августа 2026, 11:15 Читати українською

Дефицит кадров может ускорить массовое внедрение человекоподобных роботов

Человекоподобные работы достигнут уровня массового рынка в течение ближайших 2−10 лет, как только производители решат проблемы, ограничивающие их практическую полезность. Настоящий бум начнется тогда, когда устройства смогут самостоятельно выполнять не менее 80% заданий по голосовым командам в незнакомом окружении. Об этом сообщает Bloomberg.

Человекоподобные работы достигнут уровня массового рынка в течение ближайших 2−10 лет, как только производители решат проблемы, ограничивающие их практическую полезность.

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По словам основателя китайской компании Unitree Robotics Ван Синсин, сейчас гуманоиды прекрасно демонстрируют свои возможности в тестовых лабораториях, однако точность действий резко падает при малейшем изменении расположения предметов или среды.

Поэтому работы пока значительно уступают живым работникам по универсальности выполнения сложных операций.

Инвестиции в воплощенный искусственный интеллект

Главный ключ к преодолению технологического отставания заключается в развитии так называемого «мозга» робота — воплощенного искусственного интеллекта (embodied AI). Для компании Unitree, ранее получившей мировое признание благодаря физической гибкости и координации своих роботов, это становится основным приоритетом.

Читайте: Гуманоиды наступают: когда работы США и Китая оставят без работы миллионы

Согласно проспекту первичного публичного размещения акций (IPO), Unitree планирует направить почти половину привлеченных средств именно на обучение и усовершенствование моделей искусственного интеллекта. По мнению основателя компании, разработчики робототехники недостаточно используют возможности передовых ИИ-моделей по сравнению с другими сферами IT.

Прогнозы развития рынка и лидерство Китая

Усовершенствование искусственного интеллекта откроет огромный спрос со стороны промышленности, где работы смогут заменить людей для преодоления дефицита рабочей силы и снижения затрат на производство.

По оценкам банка JPMorgan, динамика глобального рынка будет иметь следующие показатели:

  • 2025 год: мировые поставки составляли 18 тысяч единиц;
  • 2026 год: объем рынка вырастет до 60 тысяч устройств;
  • 2030 год: прогнозируется скачок до 1,75 миллиона человекоподобных роботов, причем более 50% мирового спроса будет приходиться на Китай.

Читайте также: Эра человекоподобных роботов: как ИИ и гуманоиды перепишут мировую экономику к 2035 году

Unitree является одним из главных бенефициаров этого тренда: по итогам прошлого года компания отгрузила более 5,5 тыс. человекоподобных роботов, заняв первое место в мире. Кроме того, компания стала первым публичным производителем человекоподобных роботов в материковом Китае после успешного дебюта акций на Шанхайской бирже.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
nitrous2000
nitrous2000
25 августа 2026, 11:33
#
Автор взагалі не бачив яку картинку ліпив? колізія робота та конвеєру не коле око?«и таааак сойдееет»
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