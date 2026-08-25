Электроэнергия толкает цены вверх: промышленная инфляция превысила 42%

В июле 2026 г. цены производителей промышленной продукции выросли на 3,0% по сравнению с июнем. В годовом исчислении промышленная инфляция ускорилась до 42,5%. Об этом сообщает Госстат.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В годовом исчислении промышленная инфляция ускорилась до 42,5%.

Какая причина роста инфляции

Ключевой причиной роста цен в июле стало подорожание в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — в этом секторе цены прыгнули на 6,4% за месяц.

Напомним

Как сообщал «Минфин», в Украине продолжают стремительно расти цены производителей промышленной продукции. В мае 2026 года промышленная инфляция в годовом измерении (по отношению к маю 2025 года) достигла 45,2%.

Минфин писал, что цены производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2026 года выросли на 40,2% в годовом измерении, тогда как по сравнению с мартом зафиксировано снижение на 1,2%.