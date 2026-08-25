В июле 2026 г. цены производителей промышленной продукции выросли на 3,0% по сравнению с июнем. В годовом исчислении промышленная инфляция ускорилась до 42,5%. Об этом сообщает Госстат.
Электроэнергия толкает цены вверх: промышленная инфляция превысила 42%
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В годовом исчислении промышленная инфляция ускорилась до 42,5%.
Какая причина роста инфляции
Ключевой причиной роста цен в июле стало подорожание в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — в этом секторе цены прыгнули на 6,4% за месяц.
Напомним
Как сообщал «Минфин», в Украине продолжают стремительно расти цены производителей промышленной продукции. В мае 2026 года промышленная инфляция в годовом измерении (по отношению к маю 2025 года) достигла 45,2%.
Минфин писал, что цены производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2026 года выросли на 40,2% в годовом измерении, тогда как по сравнению с мартом зафиксировано снижение на 1,2%.
Источник: Минфин
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