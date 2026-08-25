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25 августа 2026, 8:45 Читати українською

Европа закрывает эпоху дешевых «золотых виз» и повышает пороги для инвесторов

Европейские страны последовательно закрывают программы гражданства за инвестиции и ужесточают условия получения резиденции состоятельными иностранцами, сообщает информационно-аналитический центр Experts Club.

Европейские страны последовательно закрывают программы гражданства за инвестиции и ужесточают условия получения резиденции состоятельными иностранцами, сообщает информационно-аналитический центр Experts Club.► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новостиЧто известноОдним из ключевых решений для рынка стал вердикт Суда Е С, который в апреле 2025 года признал мальтийскую программу инвестиционного гражданства противоречащей праву Евросоюза.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что известно

Одним из ключевых решений для рынка стал вердикт Суда Е С, который в апреле 2025 года признал мальтийскую программу инвестиционного гражданства противоречащей праву Евросоюза. Ранее от аналогичных схем отказались Кипр и Болгария.

Какие страны закрыли программы

Испания с 3 апреля 2025 года закрыла Golden Visa, позволявшая получать вид на проживание из-за покупки недвижимости стоимостью от 500 тыс. евро.

Португалия еще в 2023 году изъяла недвижимость из списка допустимых инвестиций, переориентировав программу на фонды, научные исследования, культурное наследие, создание компаний и рабочих мест.

Греция сохранила Golden Visa, однако повысила минимальный порог инвестиций в недвижимость до 800 тысяч евро в наиболее популярных регионах и до 400 тысяч евро в других частях страны. Уровень 250 тыс. евро остался только для отдельных проектов реконструкции и переоборудования объектов. В январе 2026 года количество заявок на греческий Golden Visa сократилось на 63,5% по сравнению с январем предыдущего года.

Основатель Experts Club Максим Уракин считает, что инвестиционная миграция превратилась из финансового продукта в вопросы безопасности и доверия.

«Стратегия „купить объект и получить статус“ постепенно уходит в прошлое. На первый план выходят прозрачность капитала, репутация, налоговая история и реальный экономический взнос», — отметил Уракин.

Ожидается, что европейские страны и дальше будут сокращать роль недвижимости в миграционных программах, предпочитая инвестиции в фонды, технологии, инфраструктуру и создание рабочих мест.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
BigBend
BigBend
25 августа 2026, 10:54
#
А що там по безкоштовній візі мусульманського терориста, досі успішно діє.
+
0
P93
P93
25 августа 2026, 11:57
#
Кому вона треба, та еуропа? Обмеження на обмеженні, подвійні стандарти і тд.
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