Украинский бизнес готовят к новой отчетности: что изменится

Кабинет Министров одобрил законопроект о введении в Украине отчетности по устойчивому развитию. Об этом сообщает Правительственный портал. Документ, разработанный Министерством финансов должен приблизить украинские правила бухгалтерского учета к законодательству ЕС и выполнить обязательства по Соглашению об ассоциации.

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Какие компании будут отчитываться

Наибольшее изменение — крупные предприятия должны отдельно раскрывать, как их деятельность влияет на окружающую среду и общество. Речь идет, в частности, об информации о правах работников и человека, управлении и мерах против коррупции.

Отчетность будут составлять по европейским стандартам ESRS. Ее будут включать в отчет об управлении и подавать в электронном формате. Первый отчетный год по новым правилам — 2028-й.

Обязанность предлагают установить для предприятий, одновременно имеющих более 1000 работников и чистый оборот более 450 млн евро.

Законопроект также изменяет пределы для классификации предприятий.

Новые показатели таковы:

микропредприятия — активы до €450 тыс., оборот до €900 тыс.;

малые — активы до €5 млн, оборот до €10 млн;

средние — активы до €25 млн, оборот до €50 млн;

большие — активы свыше €25 млн или оборот свыше €50 млн.

Критерий по количеству работников остается без изменений.

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Что изменится для госпредприятий

Государственные унитарные предприятия и компании, в которых государству принадлежит более 50% акций или долей, должны перейти на международные стандарты финансовой отчетности.

Они также будут составлять отдельный отчет об управлении.

Для бизнеса новые правила будут означать больше требований к раскрытию информации, но приблизят украинскую отчетность к европейской. Это должно упростить сравнение украинских компаний с иностранными инвесторами и кредиторами.

Переход к новым правилам в 2028 году позволяет компаниям подготовить системы сбора необходимых данных и внутреннюю отчетность.

Напомним

Как сообщал Минфин, Кабинет Министров одобрил законопроект, изменяющий правила классификации украинских предприятий. Теперь критерии определения микро-, малого и среднего бизнеса (МСП) будут полностью соответствовать стандартам Евросоюза, что открывает предпринимателям прямой путь к европейским грантам и инвестициям.

Законопроект вводит три ключевых показателя: количество работников, годовой доход и стоимость активов