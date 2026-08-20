Кабинет Министров одобрил законопроект о введении в Украине отчетности по устойчивому развитию. Об этом сообщает Правительственный портал. Документ, разработанный Министерством финансов должен приблизить украинские правила бухгалтерского учета к законодательству ЕС и выполнить обязательства по Соглашению об ассоциации.
Украинский бизнес готовят к новой отчетности: что изменится
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Какие компании будут отчитываться
Наибольшее изменение — крупные предприятия должны отдельно раскрывать, как их деятельность влияет на окружающую среду и общество. Речь идет, в частности, об информации о правах работников и человека, управлении и мерах против коррупции.
Отчетность будут составлять по европейским стандартам ESRS. Ее будут включать в отчет об управлении и подавать в электронном формате. Первый отчетный год по новым правилам — 2028-й.
Обязанность предлагают установить для предприятий, одновременно имеющих более 1000 работников и чистый оборот более 450 млн евро.
Законопроект также изменяет пределы для классификации предприятий.
Новые показатели таковы:
- микропредприятия — активы до €450 тыс., оборот до €900 тыс.;
- малые — активы до €5 млн, оборот до €10 млн;
- средние — активы до €25 млн, оборот до €50 млн;
- большие — активы свыше €25 млн или оборот свыше €50 млн.
Критерий по количеству работников остается без изменений.
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Что изменится для госпредприятий
Государственные унитарные предприятия и компании, в которых государству принадлежит более 50% акций или долей, должны перейти на международные стандарты финансовой отчетности.
Они также будут составлять отдельный отчет об управлении.
Для бизнеса новые правила будут означать больше требований к раскрытию информации, но приблизят украинскую отчетность к европейской. Это должно упростить сравнение украинских компаний с иностранными инвесторами и кредиторами.
Переход к новым правилам в 2028 году позволяет компаниям подготовить системы сбора необходимых данных и внутреннюю отчетность.
Напомним
Как сообщал Минфин, Кабинет Министров одобрил законопроект, изменяющий правила классификации украинских предприятий. Теперь критерии определения микро-, малого и среднего бизнеса (МСП) будут полностью соответствовать стандартам Евросоюза, что открывает предпринимателям прямой путь к европейским грантам и инвестициям.
Законопроект вводит три ключевых показателя: количество работников, годовой доход и стоимость активов
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