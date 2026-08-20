Женщин тоже касается: ЕС еще раз объяснил правила для новых беженцев из Украины

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Норма закреплена в решении Совета ЕС о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 г. и в разъяснениях Еврокомиссии.
Кого это касается
Требование распространяется на всех новых заявителей, прибывших в ЕС после 31 июля 2026 г. и имеющих военную обязанность по украинскому законодательству.
Это, в частности:
- женщины с медицинской или фармацевтической специальностью, состоящие на военном учете;
- женщины, добровольно взявшие на себя военную обязанность;
- другие категории женщин, которым законодательство предусматривает военный учет.
Такие заявители должны подтвердить законность выезда из Украины или право на освобождение или отсрочку от воинского долга в Reserve+.
Штампа в паспорте не всегда достаточно
Важный нюанс: наличие штампа о пересечении границы — это одно из возможных доказательств, но не единственное и безусловное. Если лицо состоит на военном учете, у него могут дополнительно пригласить официальный документ — бумажный или электронный, в частности, военно-учетный документ в Reserve+, чтобы подтвердить именно законность выезда, а не только сам факт пересечения границы.
При этом пребывание на военном учете само собой не означает запрета на выезд и не приравнивается к уклонению от мобилизации.
Кого правило не касается
- людей, уже имеющих статус временной защиты;
- лиц без воинской обязанности по законодательству Украины;
- гражданских женщин;
- заявителей, подтверждающих законность выезда документами.
То есть тезис, что все украинки в ЕС должны подавать справку с Reserve+, неправдивый — но и утверждение, что женщин это вообще не касается, тоже некорректно.
Требование выборочно: оно действует для новых заявителей, чей статус военного учета требует дополнительного подтверждения законности выезда.
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Комментарии - 9
Рiвнi права та рiвнi обов’язки — це рiзнi юридичнi термiни.
Жiнки мають конституцiйне право захищати свою державу.
Чоловiки мають конституцiйний обов’язок захищати свою державу.
До вiдома, 56 тисяч жiнок зараз служать добровiльно у ВСУ
військовослужбовцями, з них 11,5 тисяч мають офiцерськi звання.
Возможно Территориальный Роддом смог бы взять на себя law enforcement обязанности (когда такой закон неизбежно появится) для того чтобы оплодотворять женщин. А действующие военные уже могут сдавать биоматериал для продолжения рода. Так мы сможем вырастить нацию воинов и казаков, а не маминых царапинок и ухилянтов.
Все прекрасно понимают что рано или поздно это нужно будет сделать, чтобы Украина выжила, чтобы мы пришли к долгожданной победе, развалили рососию, вошли в ЕС и НАТО и продолжали быть эффективным стальным дикообразом западного мира.
Деньги миндича, притулы?
Первое время да, все было ясно. Кто друг, кто враг
А сейчас совсем ничего не понятно
Вот Полякову вчера слушала, совсем потерялась.
А вообще мне лично Федоров нравится.
Наш человек. IT