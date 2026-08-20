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20 августа 2026, 17:47 Читати українською

Женщин тоже касается: ЕС еще раз объяснил правила для новых беженцев из Украины

Европейский Союз официально разъяснил: новое требование заявителей на временную защиту касается не только мужчин. Еврокомиссар Магнус Бруннер подтвердил, что правило гендерно-нейтрально, поэтому при определенных условиях документы, подтверждающие законность выезда из Украины, могут спросить и у женщин.

Европейский Союз официально разъяснил: новое требование заявителей на временную защиту касается не только мужчин.

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Норма закреплена в решении Совета ЕС о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 г. и в разъяснениях Еврокомиссии.

Кого это касается

Требование распространяется на всех новых заявителей, прибывших в ЕС после 31 июля 2026 г. и имеющих военную обязанность по украинскому законодательству.

Это, в частности:

  • женщины с медицинской или фармацевтической специальностью, состоящие на военном учете;
  • женщины, добровольно взявшие на себя военную обязанность;
  • другие категории женщин, которым законодательство предусматривает военный учет.

Такие заявители должны подтвердить законность выезда из Украины или право на освобождение или отсрочку от воинского долга в Reserve+.

Штампа в паспорте не всегда достаточно

Важный нюанс: наличие штампа о пересечении границы — это одно из возможных доказательств, но не единственное и безусловное. Если лицо состоит на военном учете, у него могут дополнительно пригласить официальный документ — бумажный или электронный, в частности, военно-учетный документ в Reserve+, чтобы подтвердить именно законность выезда, а не только сам факт пересечения границы.

При этом пребывание на военном учете само собой не означает запрета на выезд и не приравнивается к уклонению от мобилизации.

Кого правило не касается

  • людей, уже имеющих статус временной защиты;
  • лиц без воинской обязанности по законодательству Украины;
  • гражданских женщин;
  • заявителей, подтверждающих законность выезда документами.

То есть тезис, что все украинки в ЕС должны подавать справку с Reserve+, неправдивый — но и утверждение, что женщин это вообще не касается, тоже некорректно.

Требование выборочно: оно действует для новых заявителей, чей статус военного учета требует дополнительного подтверждения законности выезда.

Читайте также: Украинцы получат право на пребывание в Европе еще на год, но есть нюансы

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+43
Kikudzuki
Kikudzuki
20 августа 2026, 18:16
#
Уже взялись и за военнообязанных женщин… Каждый потенциальный солдат на учете… Значит, дела совсем плохи, скоро начнут ловить по улицам и их.
+
+15
BigBend
BigBend
20 августа 2026, 19:26
#
Все дійсно погано, русня дванадцятий рік Донецьку область не може захопити, а Мала Токмачка вже мемом стала. Ну хіба це не катастрофа, русня?
+
0
nsns3212
nsns3212
20 августа 2026, 18:38
#
Ну и шляпа
+
+15
Yaroslav 911
Yaroslav 911
20 августа 2026, 19:08
#
Написали гендерно-нейтрально чтобы просто отмазаться, по факту у них ничего не будут проверять, это чисто чтобы показать что «мы придерживаемся гендерной повестки», пук в лужу, по факту двойные стандарты.
+
0
BigBend
BigBend
20 августа 2026, 19:25
#
Нарешті починається рівність, якої так хотіли феміністки. Це прекрасно, але потрібно йти далі і дати жінкам рівні права захищати свою державу, незалежно від наявності бажання це робити.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
20 августа 2026, 19:48
#
BigBend

Рiвнi права та рiвнi обов’язки — це рiзнi юридичнi термiни.

Жiнки мають конституцiйне право захищати свою державу.
Чоловiки мають конституцiйний обов’язок захищати свою державу.

До вiдома, 56 тисяч жiнок зараз служать добровiльно у ВСУ
військовослужбовцями, з них 11,5 тисяч мають офiцерськi звання.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
20 августа 2026, 20:31
#
Я категорически против военной службы женщин. Однако, я за родительскую повинность — нам нужны новые воины и пополнение, чтобы менять парней, поэтому нужно разработать механизмы которые бы обязывали каждую женщину рожать трех детей для восстановления нации.

Возможно Территориальный Роддом смог бы взять на себя law enforcement обязанности (когда такой закон неизбежно появится) для того чтобы оплодотворять женщин. А действующие военные уже могут сдавать биоматериал для продолжения рода. Так мы сможем вырастить нацию воинов и казаков, а не маминых царапинок и ухилянтов.

Все прекрасно понимают что рано или поздно это нужно будет сделать, чтобы Украина выжила, чтобы мы пришли к долгожданной победе, развалили рососию, вошли в ЕС и НАТО и продолжали быть эффективным стальным дикообразом западного мира.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
20 августа 2026, 20:29
#
Но не все феминистки.

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0
TattiReuven
TattiReuven
20 августа 2026, 20:34
#
И какая цель защиты?
Деньги миндича, притулы?
Первое время да, все было ясно. Кто друг, кто враг
А сейчас совсем ничего не понятно
Вот Полякову вчера слушала, совсем потерялась.
А вообще мне лично Федоров нравится.
Наш человек. IT
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