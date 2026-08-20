Женщин тоже касается: ЕС еще раз объяснил правила для новых беженцев из Украины

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Норма закреплена в решении Совета ЕС о продлении временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 г. и в разъяснениях Еврокомиссии.

Кого это касается

Требование распространяется на всех новых заявителей, прибывших в ЕС после 31 июля 2026 г. и имеющих военную обязанность по украинскому законодательству.

Это, в частности:

женщины с медицинской или фармацевтической специальностью, состоящие на военном учете;

женщины, добровольно взявшие на себя военную обязанность;

другие категории женщин, которым законодательство предусматривает военный учет.

Такие заявители должны подтвердить законность выезда из Украины или право на освобождение или отсрочку от воинского долга в Reserve+.

Штампа в паспорте не всегда достаточно

Важный нюанс: наличие штампа о пересечении границы — это одно из возможных доказательств, но не единственное и безусловное. Если лицо состоит на военном учете, у него могут дополнительно пригласить официальный документ — бумажный или электронный, в частности, военно-учетный документ в Reserve+, чтобы подтвердить именно законность выезда, а не только сам факт пересечения границы.

При этом пребывание на военном учете само собой не означает запрета на выезд и не приравнивается к уклонению от мобилизации.

Кого правило не касается

людей, уже имеющих статус временной защиты;

лиц без воинской обязанности по законодательству Украины;

гражданских женщин;

заявителей, подтверждающих законность выезда документами.

То есть тезис, что все украинки в ЕС должны подавать справку с Reserve+, неправдивый — но и утверждение, что женщин это вообще не касается, тоже некорректно.

Требование выборочно: оно действует для новых заявителей, чей статус военного учета требует дополнительного подтверждения законности выезда.

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