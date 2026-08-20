США увеличивают выкуп гособлигаций: что это значит для доллара и рынков

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Речь идет об операциях с 10−20-летними и 20−30-летними бумагами. Новые объемы будут действовать до 4 ноября, то есть до завершения текущего квартала. Более подробные параметры Минфин США обещает объявить во время следующего квартального рефинансирования.

Зачем США увеличивают выкуп долга

Казначейство объясняет решение стремлением поддержать ликвидность долгосрочного сегмента рынка. По его оценке, спрос на такие операции остается стабильным, а объем предложений от участников рынка значительным.

Для рынка это имеет особое значение на фоне высокой доходности американских гособлигаций. Ранее доходность 30-летних Treasuries поднималась выше 5,3%, что увеличивает стоимость привлечения средств для правительства США.

Выкуп собственных облигаций фактически означает, что Казначейство становится покупателем бумаг, которые как раз и выпускало. Это не программа количественного смягчения Федеральной резервной системы, однако участники рынка могут воспринимать сделки как сигнал поддержания длинного конца кривой доходности.

На новость финансовые рынки отреагировали ростом рисковых активов. Биткоин поднимался до $69 тыс., золото приближалось к $4500 за унцию, а евро — к $1,17 за доллар.

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То есть, американская валюта ослабла на фоне переоценки рынком перспектив долговой политики США.

В то же время, сама операция не устраняет проблемы, из-за которых долгосрочные ставки остаются высокими.

Как сообщал Минфин, инвесторы требуют все более высокой доходности по американским гособлигациям на фоне роста объемов заимствований Вашингтона. Государственный долг США приближается к $40 трлн., а стоимость его рефинансирования растет.

Поэтому выкуп облигаций может поддержать ликвидность рынка, но не решает вопроса масштабных потребностей правительства в заимствованиях.