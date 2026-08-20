На дорогах снова появятся автомобили-«фантомы»: МВД усиливает контроль за ПДД

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По его словам, на совещании с участием руководства МВД, Национальной полиции и Департамента патрульной полиции определили предложения по дальнейшему рассмотрению на заседании СНБО. Цель — уменьшить аварийность на дорогах.

Что изменится для водителей

В МВД планируют усилить ответственность за систематические нарушения ПДД. Отдельно прорабатываются вопросы регулирования управления легким электротранспортом.

В то же время, часть мероприятий уже начинают внедрять непосредственно на уровне министерства. Среди них — усиление контроля за скоростным режимом.

Речь идет о:

запуск десятков новых камер автоматической фиксации превышения скорости на этой неделе;

обнародование патрульной полицией мест установки новых камер;

возвращение на дороги автомобилей «Фантом»;

усиление контроля за систематическими нарушениями ПДД;

подготовку изменений безопасности пассажирских перевозок и легкого электротранспорта.

«Фантомы» — специальные патрульные автомобили, которые внешне не отличаются от других машин. Они оборудованы специальными системами, позволяющими фиксировать превышение скорости при движении.

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По словам Выговского, перед началом полномасштабной войны «Фантомы» проработали около месяца. За это время полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей.

Необходимость усиления контроля в МВД связывают с уровнем аварийности. Только за первые недели августа в Украине было зафиксировано более 1300 ДТП с пострадавшими.

Выговский подчеркнул, что меры не будут ограничиваться штрафами. МВД работает над комплексом решений, которые должны повысить безопасность и культуру поведения на дорогах.

Напомним

Как сообщал Минфин, с 20 августа 2026 на автомобильных дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. После их запуска общее количество таких комплексов в стране вырастет до 426-ти.

Перед дальней поездкой водителям следует проверять актуальное расположение комплексов, ведь сеть автофиксации постепенно обновляется: отдельные точки могут запускать, переносить или отключать от системы.

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