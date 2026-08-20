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20 августа 2026, 15:46 Читати українською

На дорогах снова появятся автомобили-«фантомы»: МВД усиливает контроль за ПДД

Министерство внутренних дел сегодня запустило десятки новых комплексов автоматической фиксации превышения скорости, а на украинские дороги в ближайшие дни вернутся патрульные автомобили «Фантом». Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в Facebook.

Министерство внутренних дел сегодня запустило десятки новых комплексов автоматической фиксации превышения скорости, а на украинские дороги в ближайшие дни вернутся патрульные автомобили «Фантом».

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По его словам, на совещании с участием руководства МВД, Национальной полиции и Департамента патрульной полиции определили предложения по дальнейшему рассмотрению на заседании СНБО. Цель — уменьшить аварийность на дорогах.

Что изменится для водителей

В МВД планируют усилить ответственность за систематические нарушения ПДД. Отдельно прорабатываются вопросы регулирования управления легким электротранспортом.

В то же время, часть мероприятий уже начинают внедрять непосредственно на уровне министерства. Среди них — усиление контроля за скоростным режимом.

Речь идет о:

  • запуск десятков новых камер автоматической фиксации превышения скорости на этой неделе;
  • обнародование патрульной полицией мест установки новых камер;
  • возвращение на дороги автомобилей «Фантом»;
  • усиление контроля за систематическими нарушениями ПДД;
  • подготовку изменений безопасности пассажирских перевозок и легкого электротранспорта.

«Фантомы» — специальные патрульные автомобили, которые внешне не отличаются от других машин. Они оборудованы специальными системами, позволяющими фиксировать превышение скорости при движении.

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По словам Выговского, перед началом полномасштабной войны «Фантомы» проработали около месяца. За это время полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей.

Необходимость усиления контроля в МВД связывают с уровнем аварийности. Только за первые недели августа в Украине было зафиксировано более 1300 ДТП с пострадавшими.

Выговский подчеркнул, что меры не будут ограничиваться штрафами. МВД работает над комплексом решений, которые должны повысить безопасность и культуру поведения на дорогах.

Напомним

Как сообщал Минфин, с 20 августа 2026 на автомобильных дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. После их запуска общее количество таких комплексов в стране вырастет до 426-ти.

Перед дальней поездкой водителям следует проверять актуальное расположение комплексов, ведь сеть автофиксации постепенно обновляется: отдельные точки могут запускать, переносить или отключать от системы.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
20 августа 2026, 16:10
#
А контроль за продажем прав чи за якістю доріг не хочуть посилити
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