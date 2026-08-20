Украина перестраивает урановую отрасль: что ждет «ВостокГОК»

Верховная Рада приняла закон, который должен создать условия для сохранения и дальнейшего развития «Восточного горно-обогатительного комбината» — единственного в Украине предприятия по добыче урановой руды и производству концентрата природного урана. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Денис Шмигаль.

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Следующим шагом должно стать присоединение «ВостокГОК» к «Энергоатому».

От руды к электроэнергии

После завершения реорганизации в Украине планируется сформировать вертикально интегрированный ураново-энергетический холдинг. Он должен объединить несколько этапов производственной цепи:

добыча урановой руды;

производство концентрата природного урана;

производство электроэнергии

Для «ВостокГОК» это означает интеграцию с «Энергоатомом» и переход к новой модели работы. Ранее сообщалось, что на модернизацию предприятия «Энергоатом» планирует направить 555 млн грн.

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Предприятие имеет стратегическое значение для атомной энергетики Украины, поскольку обеспечивает собственную добычу уранового сырья. Его интеграция с оператором атомных электростанций должна снизить разрыв между добычей ресурса и его последующим использованием в атомной энергетике.

У Украины есть значительные запасы урана. В 2024 году страна произвела 288 тонн урана и заняла 11 место в мировом рейтинге производителей.

Основные ресурсы сосредоточены в месторождениях Кировоградского блока Днепровского бассейна Украинского щита. Их разработка нуждается в подземной добыче в породах фундамента.

Как сообщал Минфин, на саммите G7 во французском Эвиане было объявлено о большом энергетическом пакете поддержки для Украины. Ключевой элемент — соглашение о поставке обогащенного урана для украинских атомных электростанций.