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20 августа 2026, 13:04 Читати українською

Европа рискует получить рекордные коммунальные счета зимой: что происходит с газом

Европейские потребители, скорее всего, столкнутся с новым ростом затрат на энергию в преддверии отопительного сезона. Цены на газ уже сейчас более чем вдвое выше, чем год назад, а электроэнергия в Германии подорожала на 50%. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские потребители, скорее всего, столкнутся с новым ростом затрат на энергию в преддверии отопительного сезона.

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Европа конкурирует с Азией по СПГ

Одной из причин удорожания стала ситуация на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива. Через этот маршрут проходит значительная часть мировых потоков сжиженного природного газа.

На фоне перебоев со снабжением азиатские импортеры стали активнее скупать доступные партии СПГ, конкурируя за них с европейскими покупателями. Они готовы платить большее, что повышает стоимость ресурса для европейского рынка.

Для потребителей это означает риск нового роста тарифов. В Великобритании с октября ожидают повышения счетов за коммунальные услуги до максимального уровня за три года. Более дорогой газ также может увеличить расходы предприятий и усилить инфляционное давление.

Читайте также: Импорт российского СПГ в Европу вырос на 18%, несмотря на санкционную политику

Европейские страны частично компенсируют зависимость от газа быстрым развитием солнечной и другой возобновляемой генерации. Однако ее выработка зависит от погодных условий, а сети не всегда успевают адаптироваться к колебаниям производства.

По оценкам аналитиков Bloomberg, нынешняя ситуация не обязательно приведет к физическому дефициту газа зимой. Однако странам придется тратить больше средств, чтобы обеспечить необходимые объемы топлива перед началом отопительного сезона.

Это создает для правительств сложный выбор: компенсировать часть расходов населения на бюджетные средства или допустить дальнейший рост счетов.

Запасы остаются проблемой

Как ранее писал Минфин, в начале августа европейские газовые хранилища были заполнены менее чем на 58%. Это примерно на 12 процентных пунктов ниже, чем годом ранее, и самый низкий показатель для этого периода с начала статистики в 2011 году.

Именно поэтому нынешняя конкуренция с азиатскими покупателями по СПГ может оказать для Европы значительно большее влияние на цену энергии, чем в предыдущие годы.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
20 августа 2026, 14:41
#
Отличный повод для европейцев задуматься — за кого голосовать на следующих выборах.
+
+13
TAN72
TAN72
20 августа 2026, 15:27
#
Переживают за кого угодно, только не за свой народ
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