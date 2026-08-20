TikTok может разрешить переводить деньги в личных сообщениях

TikTok работает над функцией, которая потенциально позволит пользователям отправлять деньги друг другу через частные сообщения. Об этом сообщает Bloomberg . Признаки новой возможности обнаружили в скрытом коде актуальной версии приложения для iPhone в США.

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В то же время речь идет только о разработке: компания пока не подтвердила тестирование и не назвала возможные сроки релиза.

Что готовит TikTok

Согласно анализу кода, пользователь сможет инициировать денежный перевод непосредственно в личном чате. Получатель в свою очередь сможет принять средства нажатием соответствующей кнопки. Для транзакции предусмотрен определенный срок, в течение которого его нужно подтвердить.

Отправитель также будет получать уведомление о статусе платежа через push-уведомление или во входящих сообщениях приложения. Кроме самой суммы, в перевод можно будет добавить краткий сопроводительный текст. Такой формат напоминает механику платежей в сервисе Venmo, где пользователи могут сопровождать транзакции сообщениями.

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Вероятно, новая функция будет связана с TikTok Pay. Эта платежная инфраструктура уже используется в отдельных странах Юго-Восточной Азии для покупок через TikTok Shop. В то же время, нет подтверждения, что именно этот сервис будет использоваться для переводов между пользователями в США.

TikTok отдельно сообщил Bloomberg, что функция сейчас не тестируется. Это означает, что обнаруженный код не является подтверждением предстоящего запуска: компания может продолжить разработку или вообще изменить концепцию.

Для TikTok запуск таких переводов мог бы расширить использование приложения далеко за пределы коротких видео и покупок. Встроенные платежи позволили бы проводить финансовые операции без перехода к отдельному сервису, но для масштабного запуска компании придется учитывать требования финансового регулирования, безопасности и борьбы с мошенничеством в разных странах.

Напомним

Как сообщал Минфин, TikTok представил новую функцию TikTok Go, позволяющую бронировать туристические услуги непосредственно в приложении. Пользователи могут оформлять бронирование отелей, экскурсий, достопримечательностей и других активностей, упоминаемых в видео или публикациях.

Функция работает в партнерстве с большими туристическими сервисами, включая Booking, Expedia, Trip, Viator и другие.