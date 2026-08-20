Крипторынок за сутки: Bybit спасает средства с помощью ИИ, $165 млн по делу о мошенничестве и атака на DAO

За последние сутки в криптообразовании произошли сразу несколько событий, которые показывают, как изменяются риски для инвесторов и платформ. Bybit рассказала о результатах использования ИИ для кибербезопасности, в США выдвинули обвинения по делу о мошенничестве на $165 млн, а Binance помогла остановить атаку на DAO.

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Bybit заявила о $700 млн потенциально спасенных средств благодаря ИИ

По данным CoinDesk, криптобиржа Bybit сообщила, что с 1 января по 15 июня ее системы на основе нейросети остановили более 30 тыс. подозрительных заявок на вывод средств. По оценке компании, это позволило защитить около 20 тыс. пользователей от потенциальных потерь более чем на $700 млн.

ИИ также помог проверять код и находить критические уязвимости до пяти раз чаще ручного аудита. Период от выявления проблемы до ее тестирования сократился примерно с двух недель до двух часов. За это время система обработала более 100 тысяч сообщений об угрозах.

Эти результаты Bybit впервые обнародовала после взлома в феврале 2025 года, когда с биржи было похищено около $1,46 млрд .

В США будут судить обвиняемого в криптомошенничестве на $165 млн

Как сообщает Bitcoin.com, Федеральные прокуроры США предъявили обвинение Эдварду Зимбарди, обвиняемому в организации инвестиционной схемы The Crypto Program. По версии следствия, в 2022—2023 годах она привлекла более $165 млн. в цифровых активах от тысяч инвесторов.

Участникам обещали гарантированную ежемесячную доходность 25%. При этом свыше $34 млн, по данным прокуратуры, Зимбарди использовал для рискованных валютных операций, а по меньшей мере, $10 млн — на личные расходы, в том числе автомобили и недвижимость.

После крушения схемы он уехал из США и поселился на Фиджи. 14 августа 2026 года он был задержан и депортирован в США. В настоящее время дело рассматривается федеральным судом.

Binance остановила атаку на DAO с потенциальной потерей $1,2 млн

Как сообщает GNcrypto, команда безопасности Binance обнаружила вредное предложение в управлении неназванным DAO менее чем за 48 часов до его выполнения. Проект предупредили, после чего голосование отклонило предложение, которое могло открыть доступ примерно к $1,2 млн казначейских токенов.

Binance также скоординировалась с другими централизованными биржами, торговавшими соответствующим токеном. Они приостановили депозиты, ограничив возможности перемещения активов.

По данным компании, проблема была связана не с обычной уязвимостью кода, а с механикой управления DAO: низкий порог подачи предложений и короткий период проверки могут позволить вредоносным решениям быстро дойти до голосования.