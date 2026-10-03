FinRetail 2026 пройдет в обновленном формате: что изменилось

Формат конференции FinRetail 2026 года изменен. Теперь ивент состоится исключительно онлайн, в целях безопасности участников, спикеров и партнеров.

Совет обороны Киева в начале сентября принял решение о временном запрете проведения массовых мероприятий из-за ухудшения ситуации в столице. По состоянию на начало октября Киев находится под постоянными обстрелами. Поэтому организаторы конференции, финансовые порталы Минфин и Finance.ua вынужденно отказались от офлайн-формата FinRetail 2026.

Конференция пройдет 9 октября. Представители банков, финтеха, МФО и ритейла объединятся, чтобы обсудить изменения рынка и взаимодействия с покупателем. Подробно рассмотрят темы оплаты и кредитования покупок, поговорят об инструментах для уменьшения комиссий за прием платежей, автоматизации B2B-закупок и привлечения ШИ-агентов и поднимут многие другие важные вопросы.

Полное приложение FinRetail 2026 доступно по ссылке.

Также к ивенту присоединятся представители НБУ. В частности, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева расскажет об Open Banking в Украине и правилах для банков, финтеха и ритейла.

Среди спикеров также будут:

Ирина Максимюк, Директор по развитию продуктов и методологий в 4Service;

Ирина Биляева, управляющая партнерша Juscutum;

Богдан Погорелый, Product Owner «Эпицентр Бизнес»;

Сергей Макаренко, руководитель направления торговых решений ПриватБанка;

Гелла Слюсарчук, PSP Platon;

Олег Спирин, CEO VARUS.UA;

Игорь Горин, Руководитель по стратегическому развитию UPC;

Артем Шевченко, СЕО «ЦИТРУС» и другие.

Узнайте, как работают финансы внутри покупки и как реагировать на колебания рынка вместе с FinRetail 2026.

Изменения — это не только о трудностях, но и новых возможностях. Онлайн-формат FinRetail позволит приобщиться к ивенту участникам из любого уголка страны максимально удобным способом.

Присоединяйтесь к FinRetail 2026 и к встрече уже 9 октября!

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Партнеры FinRetail 2026: «Твой заем», Platon, CreditPlus, Pluscard.