Аренда или покупка: в каких городах квартира окупается быстрее всего

Чтобы совокупная стоимость аренды квартиры сравнялась с ценой ее покупки на вторичном рынке, в Запорожье понадобится 9 лет, а в Житомире и Ровно — на пять лет больше. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на исследование платформы OLX Недвижимость.

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Сколько лет нужно арендовать однокомнатную квартиру

OLX Недвижимость исследовала сколько лет нужно арендовать однокомнатную квартиру в разных областных центрах Украины, чтобы совокупная стоимость аренды сравнялась с медианной ценой ее покупки на вторичном рынке.

Учтена медианная стоимость покупки 1-ком. квартиры на вторичном рынке к медианной стоимости долгосрочной аренды по состоянию на июль 2026 года.

Больше времени потребуется в Житомире и Ровно — при текущих ценах совокупная стоимость аренды однокомнатной квартиры сравняется с медианной ценой ее покупки примерно за 17 лет.

Так, в Житомире медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры составляет 11 тыс. грн в месяц, тогда как покупка такого жилья обойдется в 2,23 млн грн. В Ровно аренда стоит 12 тыс. грн в месяц, а медианная цена покупки составляет 2,45 млн грн.

Около 16 лет будет нужно в Виннице, Киеве и Чернигове. В Виннице однокомнатную квартиру можно арендовать по медианной цене 14 тыс. грн в месяц, в то время как ее покупка стоит 2,64 млн грн.

В Киеве соответствующие показатели составляют 17 тыс. грн. и 3,36 млн грн., а в Чернигове — 8 тыс. грн. и чуть более 1,5 млн грн.

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Немного меньший разрыв между арендой и покупкой — в Одессе, Черкассах и Черновцах, где по текущим ценам совокупные расходы на аренду сравнятся со стоимостью покупки примерно за 15 лет, отмечают аналитики.

В Одессе медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 13 тыс. грн, а покупка — 2,26 млн грн. В Черкассах — 12 тыс. грн и 2,13 млн грн соответственно, в Черновцах — 15 тыс. грн и 2,78 млн грн.

По данным OLX Недвижимость, около 14 лет нужно арендовать однокомнатную квартиру в Кропивницком, Луцке и Сумах, чтобы совокупные расходы по аренде сравнялись с текущей медианной стоимостью ее покупки.

В Кропивницком медианная аренда составляет 8,5 тыс. грн в месяц, а покупка — 1,38 млн грн. В Луцке эти показатели составляют 15 тыс. грн. и 2,52 млн грн., в Сумах — 6,5 тыс. грн. и чуть более 1 млн грн. соответственно.

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Еще в пяти областных центрах этот период составляет около 13 лет. Речь идет о Львове, где медианная аренда однокомнатной квартиры стоит 22 248 грн, а покупка — 3,38 млн грн; Полтаву — 11 150 грн и 1,74 млн грн соответственно; Тернополь — 14 800 грн и 2,33 млн грн; Ужгород — 22 404 грн и 3,47 млн грн; Хмельницкий — 12,5 тыс. грн и 1,98 млн грн.

В Харькове при текущем соотношении цен совокупные расходы на аренду сравняются со стоимостью покупки примерно за 12 лет. Медианская аренда однокомнатной квартиры здесь составляет 7,5 тыс. грн в месяц, а ее покупка — 1,12 млн грн.

В Ивано-Франковске при текущем уровне цен для этого понадобится около 11 лет: медианная аренда однокомнатной квартиры составляет 17 707 грн в месяц, а покупка — 2,25 млн грн. В Днепре период сокращается до 10 лет при медианной аренде 12 тыс. грн и стоимости покупки 1,43 млн грн.

Наименьший разрыв — в Запорожье, медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь составляет 7 тыс. грн в месяц, а покупки — 717 тыс. грн. При таком соотношении совокупные расходы по аренде сравняются с текущей ценой квартиры примерно за 9 лет.

Результаты исследования показывают, что более низкая стоимость аренды не обязательно означает, что арендовать жилье в городе выгоднее, чем покупать. Важно само соотношение двух показателей, отмечают аналитики.

«На соотношение цен влияет и локальная ситуация на рынке. В частности, в прифронтовых городах фактор безопасности существенно сдерживает стоимость покупки жилья, в то же время спрос на аренду может поддерживаться внутренней миграцией и людьми, которые временно проживают в городе», — говорит Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX.