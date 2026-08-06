ВПЛ могут получить налоговую скидку за аренду жилья: какие условия нужно выполнить

Внутренне-перемещенные лица, арендующие жилье, могут воспользоваться налоговой скидкой и вернуть часть уплаченного ими налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для этого необходимо отвечать требованиям Налогового кодекса и подать в ГНС декларацию вместе с пакетом подтверждающих документов. Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины.

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Налоговая скидка позволяет компенсировать часть расходов, которые плательщик понес в течение отчетного периода и подтвердил документально. Речь идет не о прямой выплате от государства, а о возврате части уже уплаченного НДФЛ.

Воспользоваться таким правом можно после представления годовой декларации об имущественном положении и доходах. Сделать это нужно до 31 декабря наступающего после отчетного года.

В расчет включаются только фактически уплаченные суммы, подтвержденные договорами аренды, квитанциями, чеками или другими платежными документами, в которых указаны стоимость жилья и сроки оплаты.

Какие условия нужно выполнить

Право на налоговую скидку за расходы на аренду жилья имеют переселенцы, отвечающие определенным законодательством критериям.

В частности, необходимо подтвердить, что:

Налогоплательщик и члены его семьи первой степени родства не имеют в собственности жилья, пригодного для проживания (исключение — недвижимость, расположенная на временно оккупированных территориях). Переселенец не получает бюджетную компенсацию расходов на проживание. Расходы на аренду подтверждены письменным договором и документами об оплате. В налоговую поданы декларацию, копию справки ВПЛ, документы об оплате аренды, информацию о членах семьи и подтверждение отсутствия права собственности на жилье и бюджетных выплат.

Отсутствие пригодного для проживания жилья подтверждается извлечением из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а информацию о неполучении вида на жительство предоставляют органы социальной защиты населения.

В ГНС также обратили внимание, что внутренне перемещенные лица должны своевременно уведомлять налоговые органы об изменении места жительства или других персональных данных. Это необходимо для актуализации информации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков.

Что еще стоит знать

Как ранее писал Минфин, налоговая скидка — это один из механизмов, позволяющий физическим лицам вернуть часть уплаченного НДФЛ по отдельным видам расходов.

Кроме аренды жилья для ВПЛ, такое право также распространяется на расходы на обучение, ипотечные проценты, благотворительные взносы и ряд других случаев, определенных Налоговым кодексом.

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