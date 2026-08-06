Maersk запускает железнодорожный маршрут Украина — Констанца из-за атак на черноморские порты

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 августа 2026, 8:04 Читати українською

Maersk запускает железнодорожный маршрут Украина — Констанца из-за атак на черноморские порты

Международный контейнерный оператор Maersk запускает временное железнодорожное сообщение между украинскими терминалами и румынским портом Констанца. Решение связано со сложной ситуацией в портах Одесской области из-за российских атак. Об этом сообщает UA.News.

Международный контейнерный оператор Maersk запускает временное железнодорожное сообщение между украинскими терминалами и румынским портом Констанца.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новый маршрут охватывает три грузовых терминала: в Киеве, Одессе и Тернополе. Сервис будет работать как для импортных, так и для экспортных перевозок и планируется, что он будет работать до 1 октября 2026 г. — до стабилизации ситуации в регионе.

«В связи с текущей ситуацией в портах Одесской области мы запускаем временное железнодорожное сообщение между Констанцей (Румыния) и украинскими терминалами как для импортных, так и для экспортных перевозок», — говорится в заявлении компании.

Констанца становится фактическим перевалочным узлом для украинских грузов, которым пока недоступен прямой морской маршрут.

Почему порты не работают нормально

Как ранее сообщал Минфин, Maersk временно приостановил работу терминала в Черноморске из-за обстрелов. Ситуацию обострила трагедия 13 июля: российские войска ударили по гражданскому сухогрузу MV Golden Leo вблизи порта Одессы. Погибли десять человек, среди которых четверо индийских моряков и украинский капитан.

Индия официально вызвала временного поверенного России и выразила однозначное осуждение удара. Министерство развития общин и территорий Украины подчеркнуло, что подобные атаки подрывают международное судоходство, дестабилизируют мировую торговлю и угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Железнодорожный маршрут через Констанцу уже не первая альтернатива, к которой прибегает Украина и ее партнеры в условиях давления на морскую инфраструктуру. Ранее аналогичную роль играли дунайские порты. Теперь логистическая диверсификация становится необходимостью поддержки экономики страны.

Хотя следует учитывать, что стоимость экспорта одного контейнера вырастет на 500−1000 долларов. Об этом Maersk также предупредил в своем официальном телеграмм-канале.

Напомним

Как уже писал Минфин, остановка работы морских портов из-за российских атак угрожает не только экспорту зерна, но и импорту горючего, удобрений и сырья для украинской промышленности.

Часть судовладельцев приостановила мероприятия в украинские порты, а с 22 июля морским коридором не прошло ни одно судно.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает nitrous2000 и 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами