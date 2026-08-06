Maersk запускает железнодорожный маршрут Украина — Констанца из-за атак на черноморские порты

Международный контейнерный оператор Maersk запускает временное железнодорожное сообщение между украинскими терминалами и румынским портом Констанца. Решение связано со сложной ситуацией в портах Одесской области из-за российских атак. Об этом сообщает UA.News.

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Новый маршрут охватывает три грузовых терминала: в Киеве, Одессе и Тернополе. Сервис будет работать как для импортных, так и для экспортных перевозок и планируется, что он будет работать до 1 октября 2026 г. — до стабилизации ситуации в регионе.

«В связи с текущей ситуацией в портах Одесской области мы запускаем временное железнодорожное сообщение между Констанцей (Румыния) и украинскими терминалами как для импортных, так и для экспортных перевозок», — говорится в заявлении компании.

Констанца становится фактическим перевалочным узлом для украинских грузов, которым пока недоступен прямой морской маршрут.

Почему порты не работают нормально

Как ранее сообщал Минфин, Maersk временно приостановил работу терминала в Черноморске из-за обстрелов. Ситуацию обострила трагедия 13 июля: российские войска ударили по гражданскому сухогрузу MV Golden Leo вблизи порта Одессы. Погибли десять человек, среди которых четверо индийских моряков и украинский капитан.

Индия официально вызвала временного поверенного России и выразила однозначное осуждение удара. Министерство развития общин и территорий Украины подчеркнуло, что подобные атаки подрывают международное судоходство, дестабилизируют мировую торговлю и угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Железнодорожный маршрут через Констанцу уже не первая альтернатива, к которой прибегает Украина и ее партнеры в условиях давления на морскую инфраструктуру. Ранее аналогичную роль играли дунайские порты. Теперь логистическая диверсификация становится необходимостью поддержки экономики страны.

Хотя следует учитывать, что стоимость экспорта одного контейнера вырастет на 500−1000 долларов. Об этом Maersk также предупредил в своем официальном телеграмм-канале.

Напомним

Как уже писал Минфин, остановка работы морских портов из-за российских атак угрожает не только экспорту зерна, но и импорту горючего, удобрений и сырья для украинской промышленности.

Часть судовладельцев приостановила мероприятия в украинские порты, а с 22 июля морским коридором не прошло ни одно судно.