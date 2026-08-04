В Раде призвали уволить главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина

Председатель ВСК Верховной Рады по вопросам расследования нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства Алексей Гончаренко обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом уволить главу Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина. Об этом сообщает Oboz.ua со ссылкой на соответствующее обращение.

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Кроме того, парламентская комиссия просит главу правительства обеспечить участие руководителя Госфинмониторинга в следующем заседании, запланированном на 17 августа.

В обращении отмечается, что с 15 января 2026 года Филиппа Пронина неоднократно приглашали на заседание комиссии для предоставления объяснений по ряду вопросов, в частности, связанных с операцией «Мидас». По утверждению авторов документа, должностное лицо не присутствовало ни на одном из заседаний, объясняя свое отсутствие отпусками, командировками или больничными.

По мнению членов ВСК, такое поведение свидетельствует о невыполнении возложенных на него обязанностей по взаимодействию с парламентской комиссией. В обращении также указано, что обязанность участвовать в заседаниях ВСК ранее была определена поручением тогдашней премьер-министра Юлии Свириденко.

Что еще упоминают в обращении депутатов

В материале напоминается, что это не первый случай, когда народные депутаты поднимают вопрос о пребывании Филиппа Пронина в должности главы Госфинмониторинга.

Ранее отдельные парламентарии уже призывали к его увольнению, ссылаясь, в частности, на:

информацию об обнаруженной налоговыми органами масштабной схеме вывода средств за границу через сеть компаний;

сообщение о возможной причастности должностного лица к обстоятельствам строительства фортификационных сооружений в период его работы председателем Полтавской облгосадминистрации;

журналистские расследования, связанные с его пребыванием за границей;

контракты на строительство фортификаций в Донецкой области заключены без открытых тендеров в соответствии с правилами, действующими в условиях военного положения.

К моменту публикации официальной реакции Филиппа Пронина или Государственной службы финансового мониторинга на новое обращение депутатов не было. Также не сообщалось о решении правительства по кадровым требованиям, изложенным в документе парламентской комиссии.

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