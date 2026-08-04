АЗС повышают цены и вводят лимиты на топливо: грозит ли Украине дефицит бензина и дизеля

В Украине продолжает дорожать топливо. По состоянию на 29 июля средняя стоимость бензина А-95 составляла 80,03 гривен, а дизеля — 89,66 гривен за литр. И эти ценники уже были рекордными: за последние две недели сети повысили прайсы на 4−8 гривен за литр, а некоторые — и на 16 гривен.

Но уже 31 июля бензин А-95 в рознице подорожал до 81,19 гривны, а дизель — до 91,00 гривны за литр, и цены, скорее всего, продолжат расти. За выходные (31 июля — 3 августа) дизтопливо подорожало еще на 60 копеек, а бензин — на 6 копеек.

Глава консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн не исключает, что ценники на дизель достигнут 100 гривен за литр, а может и больше, если на рынке случится что-то экстраординарное.

Но дороговизна топлива не спасает от ажиотажа. На многих заправках начались перебои с разными видами топлива. Некоторые АЗС также вводят лимиты на отпуск топлива в одни руки. Как пояснил учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин, такой шаг связан с попытками предотвратить массовые продажи больших объемов топлива, а такой риск есть. На рынке сложилась парадоксальная ситуация — оптовые цены зачастую выше розничных, что связано с высокими темпами подорожания ресурса в закупке.

Интересно также, что топливный рынок в последнее время не так сильно реагирует на нефтяные котировки, как ранее. Так, в последнее время ажиотаж на биржах пошел на спад, нефть немного подешевела, но нефтепродукты все равно продолжают дорожать.

Эксперты объясняют эту тенденцию нехваткой топлива, особенно, дизеля, на европейском рынке, где закупаются наши импортеры.

В то же время руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что украинские продавцы сгущают краски и повышают ценники «с запасом», пытаясь по максимуму заработать на ажиотаже.

«Минфин» разбирался, что происходит на топливном рынке, грозит ли Украине дефицит горючего, и по каким ценам будем заправляться.

Новые ценники и ограничения

Украинские АЗС едва ли не каждый день переписывают цены на топливо. Так, только с 28 по 29 июля средняя стоимость дизеля повысилась на 78 копеек за литр (до 89,66 гривен), автогаза — на 47 копеек (до 42,57 гривен). Бензин подорожал на 5 копеек (до 80,93 гривен), но цены на него активно росли до этого.

Впрочем, многие сети повысили прайсы более существенно. Скажем, «Авантаж» поднял стоимость дизеля сразу на 4 гривны за литр (до 93,99 гривен). Неделей ранее ценник на этих заправках был ниже на 8,5 гривен.

Такое же подорожание — плюс 4 гривны за литр — наблюдалось и на заправках сети BrentOil (до 87,95 гривен).

Большинство крупных сетей («БРСМ-Нафта», UPG, «Олас», Parallel, Marshal, KLO, OKKO, WOG и др.) повысили цены в среднем на одну гривну за литр.

Спустя несколько дней, по состоянию на 31 июля, средняя стоимость бензина составила уже 81,19 гривну за литр (то есть еще плюс 26 копеек), а дизеля — 91,99 гривну (плюс более 2,3 гривен).

До 3 августа ценники на дизель подросли на 60 копеек, а на бензин — на 6 копеек.

Но некоторые сети повысили цены более существенно. Скажем, WOG и Socar — на 1 и 2 гривны соответственно.

Главная причина подорожания топлива в рознице — резкий рост оптовых цен.

Причем на конец июля они были даже выше розничных. Скажем, 31 июля дизель на опте стоил 97,65 гривен за литр (28 июля — 95,1 гривен), а в рознице — 91,99 гривну, или почти на 6 гривен дешевле.

То есть оптовикам более выгодно закупаться на АЗС, чем у поставщиков топлива, — шутит Леушкин.

К слову, к таким закупкам перешли многие аграрии, которые раньше покупали для сельхозработ большие объемы топлива у оптовиков.

Но сейчас, с учетом того, что на заправках цены ниже, они едут за тем же дизелем на заправки.

Пытаются приобрести фактически оптовые партии на розничном рынке также многие мелкие предприниматели. Да и обычные водители, на волне слухов о возможном дефиците топлива в Украине, все чаще заправляют не только полные баки, но и несколько канистр «про запас».

Такой ажиотаж все чаще вынуждает АЗС вводить ограничения на продажу топлива в одни руки. В среднем речь идет о лимите в 100 литров.

Такие лимиты уже появились как минимум у 5−6 крупных сетей. Причем об ограничениях официально не сообщается, водители узнают о них уже по факту заправки.

«Тенденция распространяется на рынке. Потому что аграрии и коммерсанты видят разницу в 10 гривен на литре между оптом и розницей, и скупаются на АЗС. Те заправки, что лимиты не вводят, остаются без топлива», — отметил Леушкин.

В сети ОККО уточнили, что ограничения в 100 литров касаются только заправки в канистры. В баки авто водители могут заправляться в обычном режиме (что и понятно, учитывая, что емкость среднестатистического бака составляет 50 литров).

Эксперты говорят также о возможном дефиците топлива в Украине. По бензину, по словам Куюна, похоже, уже есть реальный дефицит. «Нули светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС. Все из-за внедрения с 1 июля стандарта Е10. В стране его произвести невозможно из-за ситуации с безопасностью и абсурдной налоговой системы. А заграничные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут», — написал Сергей Куюн на своей странице в Фейсбуке. Он также добавил, что есть перебои и с дизелем.

Факты отсутствия топлива на АЗС, по словам Сергея Куюна, связаны с «растяжкой по логистике»: поставщики просто не успевают подвозить ресурс вовремя, и какое-то время на заправках действительно нельзя заправиться, но потом топливо появляется.

Что касается того же бензина Е10, то, по словам Рябцева, его не успевают производить под нужды Украины европейские НПЗ. «Наши операторы сами пролоббировали переход сразу на Е10, минуя бензин Е5 с более низким содержанием биоэтанола (одна из причин — для разных видов топлива нужны разные резервуары, а это дополнительные расходы для продавцов). Топлива марки Е5 в ЕС хватает, но по Е10 действительно есть проблема. К слову, от таких ограничений страдают и украинские владельцы старых машин, выпущенных до 2008 года. Многие уже отмечают технические проблемы, поскольку двигатели не предназначены для бензина марки Е10», — пояснил Рябцев.

Нефть дешевеет, топливо дорожает

«Минфин» уже писал, почему топливо в Украине снова начало дорожать. В июле снова обострилась ситуация в Ормузском проливе, что взвинтило котировки на нефть, и, соответственно, нефтепродукты.

Но ажиотаж на биржах пошел на спад. В конце прошлой недели цены на нефть снизились более чем на 1,5 доллара за баррель — до 85,27 долларов. «Цены на сырую нефть снижаются, поскольку рост напряженности на Ближнем Востоке компенсируется признаками увеличения потоков через Ормузский пролив», — отметил Дениэл Хайнс, старший аналитик по сырьевым товарам ANZ.

Bloomberg пишет, что операции по вывозу нефти с Персидского залива через Ормуз челночными рейсами и перевалка з судна на судно активизировались. Несколько перевозчиков выполняют такие рейсы и вывозят объемы нефти, близкие до начала последней эскалации на Ближнем Востоке. Признаки оживления транспортировки нефти замечены также в районе Фуджейры в Оманском заливе. Покупатели начали получать партии, которые задерживали в течение последних недель. Хотя поток нефти через Ормуз остается ниже довоенного, из Персидского залива уже вывозится 13 млн баррелей в сутки, что «успокаивает» биржи.

Между тем котировки, которые всегда чутко реагировали на цены на нефть, в этот раз «живут своей жизнью».

На прошлой неделе наблюдалась ситуация, когда в один день котировки на нефть упали на 4,43%, а котировки на газойль выросли на 1,75%. В отдельные периоды торговых сессий ценники на дизельное топливо в Европе взлетали до 1 300 евро за тонну.

«Эти две котировки (нефть и газойль) всегда ходили друг за другом. А сейчас случилось дивное. Сиамские близнецы пошли в разные стороны.

Причина простая — нет продукта в Европе. На высоком сезоне негде перехватить. Мощности Персидского залива недоступные. Турция, Индия, Беларусь работают, скажем так, не на Европу. Рф дает негативный объем, значительно высасывая ресурс. Вот и случилась такая странная ситуация, что нефть падает, а цены на бензин и дизель бьют рекорды", — написал на своей странице в Фейсбуке Дмитрий Леушкин.

Как отметил аналитик консалтинговой компании «Нефтерынок» Александр Сиренко, котировки дизельного топлива в Европе сейчас являются аномально высокими.

Причины — повышенный спрос и недостаток ресурса на рынке. Первый формируется за счет раннего начала уборочной кампании во многих странах ЕС из-за аномальной жары (что увеличивает закупки дизеля аграрными компаниями). НПЗ оказались неготовыми к такому развитию событий, и, как следствие, не смогли вовремя нарастить предложение.

Кроме того, так как рф прекратила продажи дизельного топлива Турции (речь идет о миллионе тонн в год), та стала искать ресурс на европейских НПЗ, в частности, в Греции, где в последнее время активно закупались наши трейдеры. Соответственно, предложение упало, а цены выросли.

Сиренко также отмечает рост спреда между стоимостью нефти и нефтепродуктов. Если ранее разница в стоимости нефти и топлива составляла примерно 300−400 долларов, то в конце июля эта цифра выросла до 650−700 долларов. А после того, как нефть на мировых биржах упала в цене на 14%, котировки на дизель снизились только на 2,5%.

Это является одним из маркеров если не дефицита, то как минимум ограниченного предложения топлива в Европе.

Будет ли дизель по 100 и дороже?

Хотя, казалось бы, рекордные ценники на топливо в Украине обоснованы объективными причинами, Геннадий Рябцев считает, что аппетиты отечественных продавцов, мягко говоря, завышены.

По его словам, бензин и дизель в Украине стоят дороже, чем когда нефть была по 110 долларов за баррель. К примеру, в мае средняя стоимость дизеля составляла 88,01 гривен, а в июле — около 90 гривен за литр.

Бензин в мае продавали по 79,86 гривен, сейчас — по 84,14 гривны.

«У нас очень странно формируются цены на АЗС: почему-то берутся в расчет текущие котировки на биржах, и к ним прибавляются все накрутки — от налогов до маржи торговцев. Но в баки льют не тот бензин или дизель, которым сегодня торговали на биржах, а тот, который произведен какое-то время назад, и тогда сырье стоило совсем другие деньги. За счет такого „равнения на котировки“ сети фактически перекладывают все риски на кошельки клиентов», — говорит Рябцев.

При этом, судя по всему, топливо и дальше продолжит дорожать. По мнению Куюна, стоимость дизеля уже в скором времени может достичь 100 гривен за литр.

«Если не поднимать цены на АЗС, их просто опустошат оптовые потребители. Другой вариант — увеличить поставки, но с этим есть вопросы. То есть рост будет продолжаться. Все спрашивают, будет ли 100 гривен за литр? На самом деле вопрос второстепенный, ведь высокая цена — не самое худшее, что бывает. Доказано 2022-м», — написал Куюн в Фейсбуке.

Он также добавил: «Будет ли выше 100? Для этого должен произойти какой-то абсолютный форс-мажор, предусмотреть который невозможно».

Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук считает, что средняя стоимость бензина в ближайшее время достигнет 95 гривен за литр, но на отдельных заправках могут появиться ценники и в 98−99 гривен.