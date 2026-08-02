Работающие пенсионеры могут потерять часть доплат: кого это касается

После ухода на пенсию многие украинцы продолжают работать официально. Само по себе трудоустройство не лишает права на пенсию, однако в некоторых случаях человек может лишиться отдельных надбавок и доплат. Об этом напоминает «Судебно-юридическая газета», объясняя, как официальная работа влияет на пенсионные выплаты.

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Закон разрешает пенсионерам работать и одновременно получать пенсию. Такие граждане по-прежнему принимают участие в ежегодной индексации.

Кто лишается права на доплаты?

В то же время, отдельные виды доплат закон предусматривает только для тех, кто не работает. После официального трудоустройства право на них может прекратиться.

Прибавка на нетрудоспособных членов семьи: 150 грн/мес на каждого ребенка до 18 лет (или другого нетрудоспособного иждивенца). Прекращается с момента трудоустройства. Доплата прожиточного минимума для неработающих: разница между пенсией и гарантированным минимумом (например, до 4213 грн для неработающих 65+ с полным стажем). Исчезает, если пенсионер официально работает. Возрастные надбавки: (300−570 грн), после 70/75/80 лет (300/456/570 грн). В большинстве случаев предусмотрены только для неработающих. Пенсия за выслугу лет (для учителей, медиков, летчиков, научных работников и т. п. ): полная выплата приостанавливается, если пенсионер работает по той же специальности, которая дает право на эту пенсию. Пенсия по потере кормильца (в период по уходу за ребенком до 8 лет): прекращается на время трудоустройства получателя. Отдельные социальные надбавки: 23−40% прожиточного минимума для отдельных категорий предусмотрены только для неработающих. Повышение за сверхурочный страховой стаж / перерасчет из-за роста прожиточного минимума: для работающих пенсионеров не проводятся или ограничены

В то же время у работы после выхода на пенсию есть и свои преимущества. Работодатель платит за работника единый социальный взнос (ЕСВ), поэтому человек продолжает накапливать страховой стаж, который может повлиять на размер выплат.

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Когда пенсию могут перечислить

После двух лет официальной работы Пенсионный фонд имеет право произвести перерасчет пенсии с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа. В случаях, предусмотренных законом, при таком перерасчете могут учесть и заработную плату, полученную после назначения пенсии.

Если же человек достиг пенсионного возраста, но не спешит оформлять пенсию, закон предусматривает надбавку за отсрочку. Однако она начисляется только при условии, что за это время пенсия вообще не выплачивалась.

Основные правила таковы:

за каждый полнолуние отложения выхода на пенсию (до пяти лет) ее размер увеличивается на 0,5%;

если оформление пенсии откладывается более чем на пять лет, прибавка составляет 0,75% за каждый полный месяц;

в течение всего периода отсрочки человек не получает пенсионные выплаты;

перед тем как откладывать оформление пенсии, следует сравнить будущее повышение с денежными средствами, которые не будут получены за это время.

Таким образом, официальное трудоустройство после ухода на пенсию не означает потерю самой пенсии, но может лишить отдельных доплат, назначенных только неработающим пенсионерам. В то же время, дополнительный страховой стаж и возможность дальнейшего перерасчета могут частично компенсировать эти изменения.

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