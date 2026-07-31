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31 июля 2026, 20:21 Читати українською

ФРС на развилке: повышать ставку или терять доверие

Неделя на мировых финансовых рынках прошла под знаком двух главных тем: сильных корпоративных отчетов технологических компаний и все более острых дискуссий вокруг дальнейших действий Федеральной резервной системы. Несмотря на признаки замедления американской экономики, инфляция остается высокой, а инвесторы все чаще ожидают от ФРС более решительных шагов, рассказывает финансист, основатель First Kyiv Investment Club Ивана Компан.

Неделя на мировых финансовых рынках прошла под знаком двух главных тем: сильных корпоративных отчетов технологических компаний и все более острых дискуссий вокруг дальнейших действий Федеральной резервной системы.

Куда направляются гиганты

Ну, разве это не захватывающее зрелище — наблюдать, как за одну торговую сессию компании с рыночной капитализацией в триллионы растут и падают, словно мем-акции, на десятки процентов, с той лишь разницей, что речь идет о сотнях миллиардов долларов. Безусловно, герои и антигерои недели — это четыре компании из «Волшебной семерки», а это 17% рыночной капитализации S&P 500, которые на этой неделе отчитались о квартальных результатах.

Герои. После трех кварталов страданий Microsoft наконец дала инвесторам надежду на реабилитацию. Хорошие финансовые результаты, оптимистичный прогноз и сохранение контроля над капитальными затратами обеспечили рост цены акций на 15% за один день, и есть надежда, что «продолжение следует». С Amazon тоже всё хорошо: выручка Amazon Web Services — крупнейшей «облачной» компании в мире — выросла на 37% до $42,2 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, а на фоне безумного спроса даже увеличение объема капитальных затрат в этом году на $20 млрд, до заоблачной суммы в $220 млрд, расценивается рынком как оправданное.

Неудачники. Meta Platforms не дотянула до прогнозируемой прибыли, за что и была наказана. Да и в целом на рынке есть сомнения, что руководство компании точно понимает, куда движется, и что $145 млрд капитальных затрат, запланированных компанией на этот год, окупятся раньше, чем морально и физически устареют. Apple порадовала ростом выручки от iPhone, и хотя и превзошла ожидания по квартальным результатам, не впечатлила прогнозом. В итоге обе компании потеряли по несколько сотен миллиардов долларов рыночной капитализации.

В сегменте микропроцессоров наблюдается оживление — то ли они коснулись дна и начали всплывать на поверхность, то ли просто отскочили, чтобы впоследствии продолжить падение. Собственно, капитальные затраты гиперскалеров дают надежду на первое.

Инфляция возвращается?

Рост ВВП США во втором квартале неожиданно замедлился. Прогнозировали 2,1%, наравне с первым кварталом, а получили 1,5%. Хотя это лишь первая оценка, и многое может измениться в процессе уточнений. Июньский индекс PCE, которым ФРС измеряет инфляцию, оказался, как и ожидалось, на уровне 3,7%, что лучше, чем 4,1% в мае, но существенно выше целевого показателя в 2%, приверженность которому еще раз подтвердил председатель ФРС Ворш, выступая на итоговой пресс-конференции после очередного заседания монетарного комитета центрального банка.

Заседание ФРС прошло так, как и ожидалось: ставку не изменили, несогласные есть, но их не так уж много — всего трое тех, кто считает, что не помешало бы поднять ставку на 25 базисных пунктов. Еще несколько банкиров дали понять, что не считают нужным повышать ставку сейчас, но, если инфляция не отступит в ближайшем будущем, то будут голосовать за повышение. Председатель ФРС, выступая перед журналистами, сделал несколько заявлений о неизбежности борьбы с инфляцией, но рынок считает, что грозные заявления Ворша не подкреплены никакими действиями, и, по мнению инвесторов, ставку нужно повышать уже в ближайшее время.

Настроения инвесторов и их ожидания/видение стратегических направлений денежно-кредитной политики прекрасно отражает рынок облигаций. Тот самый, которого действительно боится президент Трамп и перед которым уже не раз отступал. Из-за высокой инфляции, фискальных проблем и нежелания ФРС и правительства решительно с этим бороться доходность долгосрочных государственных облигаций США выросла до самых высоких значений за последние девятнадцать лет. Я уже писал о критическом уровне доходности в 5,2% для тридцатилетних облигаций — если он будет превышен, то вскоре мы можем дождаться и 6%, со всеми возможными последствиями: более дорогое обслуживание государственного долга, рост стоимости ипотеки, потребительских кредитов, капитала в целом. Так что-либо в течение следующих полутора месяцев, до следующего заседания ФРС, что-то должно измениться в экономике, либо в сентябре ставку всё-таки повысят (вероятность повышения в сентябре сейчас составляет 65%), либо ФРС во главе с новым председателем начнёт терять доверие. Выбор так себе…

Что дальше? Хорошие корпоративные результаты гигантов точно придали инвесторам оптимизма, и есть надежда, что коррекция, которую мы наблюдали в июле в определенных сегментах рынка акций, закончилась. Единственное, что беспокоит, — высокая доходность облигаций, которая всегда представляет реальную угрозу для рынка акций, и иранская паутина, из которой Трамп и понятия не имеет, как выпутаться.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
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