Утраченные документы на жилье: как восстановить право собственности и внести данные в государственный реестр

Министерство юстиции Украины пояснило , что делать владельцам недвижимости, если документы на жилье были утрачены или уничтожены, а право собственности оформлялось до 1 января 2013 года. Из-за полномасштабной войны многие украинцы потеряли бумажные документы на квартиры и дома, однако сама потеря документа не означает утрату права собственности.

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В то же время, если информации о недвижимости нет в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ДРРП), владельцу может быть сложнее продать или унаследовать имущество, а также получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье по программе «єВідновлення».

По данным Минюста, сначала нужно попытаться восстановить документ, а если это невозможно — подтвердить право собственности через суд.

Алгоритм действий для владельцев жилья

Получить дубликат документа о праве собственности. Для этого нужно обратиться в учреждение, издающее оригинал документа. Это может быть орган местного самоуправления, если жилье оформлялось через решение совета, или нотариус или государственный нотариальный архив, если право возникло на основании договора купли-продажи, дарения, мены или наследства.

Если учреждение ликвидировано, документы уничтожены или остались на временно оккупированной территории и получить дубликат невозможно, владельцу придется обращаться в суд.

Признать право собственности через суд. Придется подать иск о признании права собственности на недвижимость. К заявлению можно добавить любые документы, подтверждающие связь человека с имуществом: технический паспорт, архивные справки, решения о выделении земли, документы из БТИ или свидетельства людей.

После получения решения суда и вступления в законную силу его можно использовать для регистрации права собственности.

Внести данные о жилье в ДРРП. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору или нотариусу, предоставив решение суда, паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Регистрация можно провести в любой точке Украины — она не зависит от места расположения недвижимости.

После внесения информации в Государственный реестр прав владелец будет иметь официальное подтверждение своего права на имущество и сможет полноценно пользоваться государственными программами поддержки.

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