Изменения финмониторинга: 16 новых признаков подозрительного поведения, по которым будут блокировать счета

Национальный банк обнародовал проект постановления о контроле за платежными операциями, который добавляет сразу 16 новых признаков подозрительного поведения — и именно по ним банки будут останавливать платежи и блокировать счета. Как рассказывают эксперты юридической компании YANKIV, новые признаки финмониторинга ФОП на этот раз не ограничиваются общими словами о «подозрительных операциях» — НБУ впервые публикует конкретный, детализированный перечень критериев, который следует знать каждому предпринимателю, чтобы не попасть под блокировку случайно.

Что такое финмониторинг и зачем он нужен

Простыми словами, финансовый мониторинг — это проверка банком законности и легальности средств клиента: откуда они поступили и соответствуют ли они характеру его деятельности. Если у банка возникают сомнения, а клиент не развеивает их документами, банк имеет право приостановить операцию или полностью заблокировать счет.

Важно понимать: финансовый мониторинг проводит каждый банк без исключения — это не решение отдельного менеджера, а прямая обязанность по закону. Именно поэтому Национальный банк издает централизованные правила, по которым все банки действуют одинаково. И эти правила из года в год становятся все более строгими: как только часть клиентов находит способ обойти контроль, банки замечают это и ужесточают требования — процесс по сути бесконечен.

По новой логике каждой операции клиента банк будет присваивать конкретный уровень риска. Низкий уровень — платеж проходит автоматически. Средний — банк может приостановить операцию и запросить подтверждение. Высокий — операция автоматически приостанавливается до выяснения обстоятельств. Это означает, что даже одна нетипичная транзакция может «зависнуть» без предупреждения.

Когда нормы вступят в силу

Постановление НБУ о контроле платежных операций пока еще не вступило в силу. Общественное обсуждение документа, согласно плану, должно завершиться до конца июля, а после принятия банкам дадут 90 дней на внедрение новых требований. То есть речь идет не о отдаленной перспективе, а о ближайших месяцах.

Отдельно стоит отметить: банкам впервые прямо разрешают использовать искусственный интеллект для поиска нетипичных операций — контроль со стороны автоматизированных систем, а не только человека-аналитика, становится официальной практикой.

16 признаков подозрительных операций: разбор по группам

Приложение к проекту постановления содержит перечень из 16 признаков нетипичного поведения. Важно: само по себе наличие такого признака не означает автоматической вины клиента — оно означает, что банк обязан провести дополнительную проверку именно этой операции.

Первая группа: аномалии объемов и частоты

Признак 1. Чрезмерное количество счетов или карт, превышающее то, что обычно имеет обычный человек.

Признак 2. Концентрация однотипных операций — например, множество переводов с карты на карту.

Признак 3. Аномальная частота платежей, например, более 10 пополнений счета менее чем за час.

Признак 4. Минимальные остатки на счетах при больших оборотах — когда через счет проходят огромные суммы, а на конец дня остаток почти нулевой.

На практике под эти критерии легко попадает предприниматель, который переводит средства между собственными картами или принимает десятки мелких переводов на личную карту. Для банка это выглядит как транзитная схема, а не как обычная торговля.

Вторая группа: транзит средств по счетам

Признак 5. Быстрый перевод — деньги поступили и почти мгновенно ушли дальше, оставив на счете копейки.

Признак 6. Полный транзит у продавца — сколько средств поступило, столько сразу и вышло.

Признак 7. Один индивидуальный предприниматель переводит средства многим физическим лицам.

Признак 8. Ситуация, зеркально противоположная предыдущей — много разных физических лиц быстро пересылают средства одному индивидуальному предпринимателю.

Эти признаки явно сформированы на основе реальной практики: банки проанализировали типичное поведение мошенников и схемистов и закрепили его в стандартах. Проблема в том, что под эти же критерии могут попасть и вполне честные предприниматели.

Группа третья: признаки скрытого или раздробленного бизнеса

Это самая важная группа именно для ФОП.

Признак 9. Систематические переводы на личную карту физического лица с признаками предпринимательства — одинаковые суммы, характерные ключевые слова в назначении платежа, которые будет анализировать искусственный интеллект.

Признак 10. Всплеск активности нового продавца — когда сразу после открытия ФОП возникают аномальные обороты, а затем активность резко исчезает.

Признак 11. Нетипичные назначения платежей, не соответствующие заявленному виду деятельности.

Признак 12. Гемблинг-аномалии — выигрыши от азартных игр без каких-либо предварительных пополнений игровых счетов.

Прием платежей на личную карту создает риск прежде всего из-за девятого признака — и это классическая, самая распространенная ошибка предпринимателей. Когда ФОП, чтобы сэкономить на открытии бизнес-счета, просит клиентов переводить средства на личную карту, он сам создает для банка признаки скрытого бизнеса. Банк видит регулярные одинаковые поступления на личную карту и делает очевидный вывод о предпринимательской деятельности вне рамок официального счета.

Группа четвертая: цифровые следы

Эта группа в большей степени касается борьбы с дроперами, но косвенно может затронуть и ФОП.

Признак 13. Частая смена технических и персональных данных: адреса, телефонов, устройств.

Признак 14. Общие цифровые отпечатки — когда с одного устройства заходят разные, якобы не связанные между собой люди.

Признак 15. Географическая нелогичность — операции поступают из разных городов за промежуток времени, за который физически невозможно переместиться.

Признак 16. Аномалии с кредитами — частая выдача и погашение крупных сумм.

Статистика: масштаб работы финмониторинга уже сегодня

За первое полугодие 2026 года Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 1368 материалов о подозрительных финансовых операциях в банках — это в три раза больше, чем за тот же период 2025 года. Общая сумма операций, заблокированных банками и переданных в финмониторинг, составляет 194 млрд грн.

Если разбить эту сумму: почти 500 материалов на 114 млрд грн касаются возможного уклонения от уплаты налогов и легализации теневых доходов. Еще 269 материалов на почти 48 млрд грн — это возможное хищение бюджетных средств и коррупция. То есть основной удар системы направлен именно на теневые доходы и схематическую деятельность.

Отдельное направление — борьба с «дропами»: за полгода проанализировано более 24 тысяч счетов и выявлено более 12 тысяч лиц с признаками «дропов», часть из которых может быть связана и с дроблением бизнеса на несколько ФОПов.

Полторы тысячи дел за полгода — пока не гигантская цифра в масштабах страны, но тренд в три раза за год — это и есть главный сигнал. Система только набирает обороты: добавляется искусственный интеллект, добавляются новые признаки рискованности, банки наращивают глубину аналитики платежей. В следующем году подобных материалов будет заметно больше.

Как подготовиться: четыре практических шага

Первое. Принимайте средства от клиентов как предприниматель исключительно на счет ФОП, а не на личную карту. Это сразу устраняет сразу несколько признаков риска.

Второе. Не смешивайте личное и деловое. Не переводите средства между собственными картами без веской причины, не используйте личную карту в качестве транзитного звена. Хаотичные переводы между собственными счетами выглядят подозрительно для банка даже при полностью честных намерениях.

Третье. Держите документы о происхождении средств всегда под рукой — договоры, накладные, акты, подтверждения оплат. Финансовый мониторинг чаще всего останавливает не тех, у кого большие суммы, а тех, кто не может эти суммы объяснить документально.

Четвертое. Никогда, ни при каких условиях, не передавайте свою карту или доступ к счету другим лицам за вознаграждение. Это прямой путь в реестр дропов, а в худшем случае — и к уголовной ответственности.