Валютный рынок 19 августа: что происходит с долларом и евро

В среду, 19 августа, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавил 1 копейку в покупке и потерял 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,56−45,01 грн. Евро покупают за 51,55 грн, а продают за 52,14 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,77−44,88, евро — 51,80−52,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,71−44,74 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,85−51,87 грн/евро.

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