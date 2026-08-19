Налоговые поступления в 2026 году должны вырасти на 15% — план Кабмина

Правительство ставит задачу увеличить налоговые поступления на 15% уже в этом году за счет детенизации. Программа деятельности Кабмина содержит конкретные финансовые ориентиры на ближайшие два года. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская Смаглюк.

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Планы Кабмина

В 2026 году налоговые поступления в госбюджет должны вырасти на 15% по сравнению с 2025 годом.

В 2027-м заложено еще больше — доходы должны увеличиться на 20% по сравнению с планом на 2026 год.

«При этом прирост правительство планирует получить не за счет новых налогов или повышения ставок, а благодаря детенизации экономики: выводу бизнеса из тени, борьбе с фиктивными схемами и уклонениям от уплаты налогов. Конкретных мер эта часть документа не содержит, она определена как рамочная задача».

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В то же время, Программа предусматривает еще две касающиеся задачи: приведение налогового законодательства в соответствие со стандартами ЕС/ОЭСР и внедрение таможенных стандартов ЕС", — пишет Василевская-Смаглюк.