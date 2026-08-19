Украинцы все чаще отказываются от налички: 96% карточных операций уже безналичные

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 августа 2026, 10:50 Читати українською

Украинцы все чаще отказываются от налички: 96% карточных операций уже безналичные

Безналичные расчеты украинцев продолжают расти. Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за первое полугодие 2026 года.

Безналичные расчеты украинцев продолжают расти.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

В целом, количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных в Украине, в первом полугодии 2026 года составило 4903,7 млн шт., а их сумма — 3 861,2 млрд грн.

Из них безналичными были 4 707,6 млн сделок на общую сумму 2587,3 млрд грн — это соответственно на 7,5% и на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

96% операций с платежными картами — безналичные

Доля безналичных операций в первом полугодии 2026 года по сумме достигла 67% общей суммы операций с платежными карточками, по количеству — 96% (за первое полугодие 2025 года — 65,3% и 95,3% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом полугодии этого года больше всего операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях — 75,4% и 53,1% соответственно.

Читайте также: Наличные или безналичные: что выбирают украинцы в нестабильные времена?

Переводы с карты на карту в первом полугодии 2026 года составляли менее десятой части по количеству (6,9%) и четверть по сумме (25%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 16,6% по сумме и 13,7% по количеству.

В течение января — июля средняя сумма одной сделки составляла:

  • в торговой и сервисной сетях — 387 грн (в первом полугодии 2025 — 342 грн);
  • перевод с карты на карту — 1 980 грн (1 835 грн);
  • оплата товаров и услуг в Интернете — 666 грн (589 грн).

Платежная инфраструктура расширяется

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в июне по сравнению с январем увеличилось на 4,3% (до 582,5 тыс.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 13,9% (до 699,3 тыс.).

Банкоматная сеть с начала года возросла (на 0,2%) — до 15,8 тыс. банкоматов.

За первое полугодие 2026 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 153,2 млн шт. Это на 3% больше по сравнению с январем этого года.

В целом в июне активными были 61,1 млн или 40% платежных карт (в январе — 65,4 млн шт. или 44%).

Уменьшение количества активных платежных карт связано с завершением действия ряда государственных программ социальной поддержки граждан (например, «Зимняя поддержка», «Теплая зима» и т. п.), в рамках которых использовались платежные карты в начале года.

Остаются популярными бесконтактные платежи

В общей сложности более половины (более 56,8%) активных платежных карт в июне были бесконтактными.

Также растет популярность токенизированных платежных карт в Украине. Их количество с начала года увеличилось на 1,7% (до 21,1 млн. шт.). Среди всех активных платежных карт токенизирована каждая третья (34,5%).

В результате все меньшая часть операций осуществляется в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты. Приблизительно 99% количества и суммы безналичных операций в торговой сети в январе — июне 2026 года осуществлялись с использованием бесконтактной технологии оплаты и NFC-технологии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+15
TAN72
TAN72
19 августа 2026, 11:05
#
Как же мечтают о безнале,но кеш рулит
+
0
nitrous2000
nitrous2000
19 августа 2026, 11:26
#
Безнал це зручно в магазах, а кеш то про друге
+
+15
TAN72
TAN72
19 августа 2026, 14:12
#
Особенно когда отсутствует интернет 😂
+
+15
nitrous2000
nitrous2000
19 августа 2026, 14:26
#
Ну да, він же прям кожен день відсутній
+
0
S1ax
S1ax
19 августа 2026, 15:47
#
Без интернета в продуктовом магазине несколько раз рассчитывался, проблем не было!
+
+45
JWT
JWT
19 августа 2026, 13:24
#
Якраз вчора відмовився від безготівкового розрахунку, бо термінали не працювали, добре що був кеш
+
0
S1ax
S1ax
19 августа 2026, 15:50
#
Теж така історія була, не приймало з привату, моно, сенс, але у мене є ще ПУМБ, з нього все спрацювало!
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
19 августа 2026, 16:35
#
Ходить по магазинам в настоящее время без налички. то еще приключение. Вчера смотрел на народ, который не мог оплатить через приват, а у меня наличка всегда с собой.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами