Налог на недвижимость: в ГНС объяснили, что делать, если платежка не пришла

Если владелец недвижимости не получил платежку по налогу на недвижимое имущество, ему следует самостоятельно проверить начисление. Сделать это можно в Электронном кабинете плательщика или мобильном приложении «Моя налоговая». Об этом напоминает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

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По данным налоговиков, в местные бюджеты Ивано-Франковской области уже поступило 232,3 млн грн налога на недвижимое имущество. Это на 23,6 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Когда нужно уплатить налог

Физические лица уплачивают налоговое обязательство в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

ППР направляется физическому лицу по его налоговому адресу — то есть по месту жительства, по которому плательщик взят на учет в контролирующем органе.

Именно поэтому тем, кто сменил место жительства, следует своевременно обновить эти данные в налоговой. Иначе сообщение может поступить по старому адресу, а плательщик рискует упустить срок оплаты.

Как начисляется налог

Налог на недвижимость платится за площадь, превышающую установленную не облагаемую налогом норму.

Для квартир налогооблагаемая база уменьшается на 60 кв. м. Для жилых домов — на 120 кв. м. Если у собственности есть и квартира, и дом, общая площадь уменьшается на 180 кв. м.

После этого к площади, превышающей льготную норму, применяется ставка, установленная соответствующим местным советом.

В 2026 году физические лица платят налог на недвижимость за 2025 год. К примеру, если квартира имеет площадь 80 кв. м, облагаются налогом только 20 кв. м — после уменьшения базы на 60 кв. м.

Если ставка составляет 0,5% от минимальной зарплаты, установленной по состоянию на 1 января 2025, то есть от 8000 грн, налог за 1 кв. м составит 40 грн. В таком случае сумма налога на квартиру площадью 80 кв. м составит 800 грн.: 20×40 грн.

Когда налог увеличивается на 25 тыс. грн.

Для крупной жилой недвижимости предусмотрено дополнительное начисление.

Если площадь квартиры превышает 300 кв. м, а жилого дома — 500 кв. м, сумма налога дополнительно увеличивается на 25 тыс. грн. в год за каждый такой объект или его долю.

Это правило применяется отдельно к объектам, превышающим соответствующие площади.

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Что делать, если не согласны с начислением

Если у плательщика есть сомнения по поводу начисленной суммы, он может обратиться в контролирующий орган по своему налоговому адресу для проведения сверки.

Во время сверки можно проверить:

площадь объектов недвижимости; доли в праве собственности; право на льготу; примененную ставку; начисленную сумму налога.

При необходимости плательщик может подать подтверждающие документы. Обращение можно подать и через электронный кабинет с использованием КЭП.

Как проверить начисления онлайн

Просмотр сформированных налоговых уведомлений-решений и начислений можно в частной части Электронного кабинета или в приложении «Моя налоговая».

Также в Электронном кабинете можно дать согласие на получение документов от налоговой в электронной форме. Это позволяет получать корреспонденцию онлайн и не зависеть от бумажных листов.

Если плательщик не знает, как проверить начисления или подключить электронную переписку с налоговой, он может обратиться в Офис налоговых консультантов. Специалисты ГНС помогут разобраться с начислениями и онлайн-сервисами.