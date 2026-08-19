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19 августа 2026, 12:59 Читати українською

С начала 2023 года индекс украинского долга вырос примерно на 150%

Украинские облигации стали одной из самых доходных ставок на рынке долга развивающихся стран. С начала 2023 года индекс украинского долга вырос примерно на 150%, а только с начала 2026 года — на 12%. Об этом пишет Forbs.ua со ссылкой на Bloomberg.

Украинские облигации стали одной из самых доходных ставок на рынке долга развивающихся стран.

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Поддержка украинских облигаций

Рост поддержали устойчивость Украины на поле боя, новая финансовая помощь от Европы и соглашения с кредиторами по реструктуризации долга.

Облигации Украины с погашением в 2029 году сейчас имеют доходность около 13% и торгуются примерно по 85 центов за $1 номинальной стоимости. В июне 2025 г. их цена составляла 58 центов.

По данным индекса Bloomberg, отслеживающего девять долларовых выпусков украинских суверенных облигаций, в 2025 году они выросли на 10%, а в 2026 году — уже на 12%.

Одним из факторов поддержки стало усиление европейской финансовой помощи. В начале 2026 года европейские политики согласовали для Украины кредит на €90 млрд ($106 млрд).

В то же время, спрэд между доходностью украинских облигаций и американских казначейских бумаг сократился до 7,4 процентного пункта. Это примерно на 2,5 процентных пункта меньше, чем в январе.

Выросли и корпоративные украинские облигации. Бумаги Metinvest NV принесли инвесторам 31% дохода с начала года, а облигации «Нафтогаза» — 23%.

В то же время, риски для украинского долга остаются высокими. Переговоры о завершении войны не принесли результата, а российские удары по энергетической инфраструктуре и черноморским портам могут негативно повлиять на экономику и экспорт.

По оценке Киевской школы экономики государственный долг Украины уже превышает годовой ВВП страны. К 2027 году соотношение долга к ВВП может возрасти до 110%.

Несмотря на это инвесторы рассматривают украинские облигации как высокорисковый актив с потенциально значительной доходностью. Их дальнейшая динамика будет в значительной степени зависеть от развития войны, объемов внешнего финансирования и перспектив восстановления экономики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Skeptik777
Skeptik777
19 августа 2026, 13:40
#
Я в 2022 році брав з гарним дисконтом…
+
0
bosyak
bosyak
19 августа 2026, 15:17
#
Це про дефолтні бонди? :) смішно…
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