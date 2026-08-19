Главу НБУ Пышного ждут в Раде из-за ситуации вокруг Сенс Банка

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 августа 2026, 15:05 Читати українською

Главу НБУ Пышного ждут в Раде из-за ситуации вокруг Сенс Банка

Верховная Рада вызвала на заседание в четверг, 20 августа, на 11.00 главу Национального банка Андрея Пышного для доклада по ситуации вокруг государственного Сенс Банка. Соответствующее предложение, поддержанное 155 парламентариями, поставил на голосование народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада вызвала на заседание в четверг, 20 августа, на 11.00 главу Национального банка Андрея Пышного для доклада по ситуации вокруг государственного Сенс Банка.
Андрей Пышный

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Сейчас параллельно этому процессу у нас Национальное антикоррупционное бюро опубликовало достаточно резонансные детали, как государственный Сенс Банк использовался для того, чтобы выкупить фигурантов дела „Мидас“. Я напомню, что государственный Смысл Банк руководствуется у нас Министерством финансов и параллельно Национальным банком. Поэтому на завтра я прошу поставить это два отдельных голосования, потому что это будет два чиновника поочередно», — отметил Железняк.

Таким образом, народные депутаты поддержали вызов главы НБУ Пышного. Предложение о вызове министра финансов по этому же вопросу не поддержали — за него проголосовали 90 депутатов из необходимых 150.

Что происходит вокруг Сенс Банка

19 августа НАБУ и САП заявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием чиновников Офиса Президента и других лиц.

В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета Сенс Банка Николай Гладышенко и председатель правления «Сенс Банка» Олег Ступак.

Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, «отмывались» именно через Сенс Банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+75
bagration
bagration
19 августа 2026, 16:29
#
Колись був найкращий банк України на мою суб'єктивну думку, поки до нього не добралися потужні менеджери.
+
+15
DCLXVI
DCLXVI
19 августа 2026, 16:55
#
Колись він був російський, а на даний момент проросійський,його потрібно було ліквідовувати відразу ще декілька років тому і проблем би не яких не виникало.
+
+103
Anko
Anko
19 августа 2026, 21:00
#
Точняк, предлагаю ликвидировать все пророссийское и то, что построено Россией или СССР, что есть в Украине — школы, больницы, деткие садики, мосты, плотинцы, электростанции, заволы и спеть на последнек «Ще не вмерла Украина». Вот тогда точно заживем, как в Европе!
P. S. Живу 50+, но продолжаю офигевать от тупой ненависти некоторых людей.
+
+45
LEGALAYS
LEGALAYS
19 августа 2026, 23:21
#
А что построила Россия ?
+
+15
ramarren
ramarren
19 августа 2026, 23:41
#
А з якого дива відмовлятися від того, що збудовано в СРСР? УРСР була українська республіка, так чи інакше внесок українців був у загальній радянській розбудові. Це зараз куйло каже, що українців не існує, а при СРСР навіть Сталін до такого не додумався.

Інший варіант — можемо відмовитися від всього, що було побудовано при СРСР, але тоді забезпечте те, чого не було побудовано через СРСР. Наприклад, рівень життя як у Фінляндії, яка від СРСР змогла відбитися і весь цей час жила своїм життям.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
20 августа 2026, 8:19
#
«А з якого дива відмовлятися від того, що збудовано в СРСР?»

Сенс-банк, як раніше і Альфа-банк, а ще раніше «Київінвестбанк»
та КБСК «ВІТО» не мають ніякого відношення ні до срср ні до урср,
бо банк КБСК «ВІТО» був створений у 1993 році а потім проданий
росіянам у 2001 році.

До відома, як раз «Промінвестбанк», який ліквідував свого часу НБУ,
було створено на базі української філії радянського Промбудбанку
(Промстройбанку срср), що працював в часи існування срср та урср.
+
0
Три літри
Три літри
20 августа 2026, 11:10
#
А з якого дива відмовлятися від того, що збудовано в СРСР?

ви взагалі не слідкуєте за тим що обговорюється і читаєте лише кілька строк з останнього коментаря?
+
0
youknow
youknow
20 августа 2026, 1:09
#
«викриття злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб»…що тут ще можна додати?
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
20 августа 2026, 8:04
#
З Сенс-банком та його менеджментом постійно щось не так.

Наприклад, під керівництвом проросійських топ-менеджерів у 2014 році з Альфа-банку
злили до росії персональні данні зарплатних проектів військових — розголос дійшов
до депутатів ВРУ, але винних так і не змогли або не захотіли знайти.

Після націоналізації Сенс-банку аудит виявив подвійну бухгалтерію,
що з 2014 року велась у Альфа-банку, але НБУ не знайшов нічого кращого,
окрім замовчування цих фактів та відсутності покарання причасних.
Інфомарція про подвійну бухгалтерію була оприлюднена тільки нещодавно
на ТСК Железняка. Там же було оприлюднено інфу про реальний від'ємний
капітал Сенс-банку, але в офіційних балансах Сенс-банку така інфа відсутня.

Навіть за значно меньші порушення НБУ відкликав банківські ліцензії,
в тому числі і у державних банків, але до Сенс-банку у НБУ дуже обережне
ставлення, бо там зберігають гроші не тільки топ-менеджмент НБУ, а й інші
не прості громадяни. Показово, що конверт-центр Сенс-банку охороняють
військові ГУР МО України, а їх бувший керівник зараз голова ОП.

Після оприлюднення плівок Міндіча в Сенс-банку було проведено фромальне
розслідування, яке звісно також нічого не виявило.

Можливо незалежне НАБУ знайде трохи більше чим нічого.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами