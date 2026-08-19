Верховная Рада вызвала на заседание в четверг, 20 августа, на 11.00 главу Национального банка Андрея Пышного для доклада по ситуации вокруг государственного Сенс Банка. Соответствующее предложение, поддержанное 155 парламентариями, поставил на голосование народный депутат Ярослав Железняк.
Главу НБУ Пышного ждут в Раде из-за ситуации вокруг Сенс Банка
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«Сейчас параллельно этому процессу у нас Национальное антикоррупционное бюро опубликовало достаточно резонансные детали, как государственный Сенс Банк использовался для того, чтобы выкупить фигурантов дела „Мидас“. Я напомню, что государственный Смысл Банк руководствуется у нас Министерством финансов и параллельно Национальным банком. Поэтому на завтра я прошу поставить это два отдельных голосования, потому что это будет два чиновника поочередно», — отметил Железняк.
Таким образом, народные депутаты поддержали вызов главы НБУ Пышного. Предложение о вызове министра финансов по этому же вопросу не поддержали — за него проголосовали 90 депутатов из необходимых 150.
Что происходит вокруг Сенс Банка
19 августа НАБУ и САП заявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием чиновников Офиса Президента и других лиц.
В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета Сенс Банка Николай Гладышенко и председатель правления «Сенс Банка» Олег Ступак.
Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, «отмывались» именно через Сенс Банк.
Комментарии - 9
P. S. Живу 50+, но продолжаю офигевать от тупой ненависти некоторых людей.
Інший варіант — можемо відмовитися від всього, що було побудовано при СРСР, але тоді забезпечте те, чого не було побудовано через СРСР. Наприклад, рівень життя як у Фінляндії, яка від СРСР змогла відбитися і весь цей час жила своїм життям.
Сенс-банк, як раніше і Альфа-банк, а ще раніше «Київінвестбанк»
та КБСК «ВІТО» не мають ніякого відношення ні до срср ні до урср,
бо банк КБСК «ВІТО» був створений у 1993 році а потім проданий
росіянам у 2001 році.
До відома, як раз «Промінвестбанк», який ліквідував свого часу НБУ,
було створено на базі української філії радянського Промбудбанку
(Промстройбанку срср), що працював в часи існування срср та урср.
ви взагалі не слідкуєте за тим що обговорюється і читаєте лише кілька строк з останнього коментаря?
Наприклад, під керівництвом проросійських топ-менеджерів у 2014 році з Альфа-банку
злили до росії персональні данні зарплатних проектів військових — розголос дійшов
до депутатів ВРУ, але винних так і не змогли або не захотіли знайти.
Після націоналізації Сенс-банку аудит виявив подвійну бухгалтерію,
що з 2014 року велась у Альфа-банку, але НБУ не знайшов нічого кращого,
окрім замовчування цих фактів та відсутності покарання причасних.
Інфомарція про подвійну бухгалтерію була оприлюднена тільки нещодавно
на ТСК Железняка. Там же було оприлюднено інфу про реальний від'ємний
капітал Сенс-банку, але в офіційних балансах Сенс-банку така інфа відсутня.
Навіть за значно меньші порушення НБУ відкликав банківські ліцензії,
в тому числі і у державних банків, але до Сенс-банку у НБУ дуже обережне
ставлення, бо там зберігають гроші не тільки топ-менеджмент НБУ, а й інші
не прості громадяни. Показово, що конверт-центр Сенс-банку охороняють
військові ГУР МО України, а їх бувший керівник зараз голова ОП.
Після оприлюднення плівок Міндіча в Сенс-банку було проведено фромальне
розслідування, яке звісно також нічого не виявило.
Можливо незалежне НАБУ знайде трохи більше чим нічого.