Главу НБУ Пышного ждут в Раде из-за ситуации вокруг Сенс Банка

Верховная Рада вызвала на заседание в четверг, 20 августа, на 11.00 главу Национального банка Андрея Пышного для доклада по ситуации вокруг государственного Сенс Банка. Соответствующее предложение, поддержанное 155 парламентариями, поставил на голосование народный депутат Ярослав Железняк.

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«Сейчас параллельно этому процессу у нас Национальное антикоррупционное бюро опубликовало достаточно резонансные детали, как государственный Сенс Банк использовался для того, чтобы выкупить фигурантов дела „Мидас“. Я напомню, что государственный Смысл Банк руководствуется у нас Министерством финансов и параллельно Национальным банком. Поэтому на завтра я прошу поставить это два отдельных голосования, потому что это будет два чиновника поочередно», — отметил Железняк.

Таким образом, народные депутаты поддержали вызов главы НБУ Пышного. Предложение о вызове министра финансов по этому же вопросу не поддержали — за него проголосовали 90 депутатов из необходимых 150.

Что происходит вокруг Сенс Банка

19 августа НАБУ и САП заявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием чиновников Офиса Президента и других лиц.

В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета Сенс Банка Николай Гладышенко и председатель правления «Сенс Банка» Олег Ступак.

Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, «отмывались» именно через Сенс Банк.