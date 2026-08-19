Банки активнее кредитуют бизнес в гривне: что изменилось во ІІ квартале

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объем чистых активов банков увеличился на 3,4% за квартал (+16,4% за год), компенсировав сокращение в прошлом квартале, ключевым двигателем прироста более двух лет подряд остается активное банковское кредитование;

портфель ОВГЗ за квартал уменьшился на 4,7% (+8% р/с) из-за погашения облигаций и сокращения предложения со стороны правительства, что обусловило перераспределение свободных средств в пользу депозитных сертификатов;

квартальные темпы прироста чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса ускорились до 9,4% с 6,3% в предыдущем квартале и превысили 30% г/г прежде всего за счет кредитов частным корпорациям;

самый быстрый прирост кредитов бизнеса второй квартал подряд показали иностранные банки: по срокам погашения — кредиты сроком погашения от одного до трех лет; по отраслям — предприятиям строительства, металлургии, машиностроения (в том числе ОПК) и перерабатывающей промышленности; доля кредитов по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» в гривневом портфеле бизнеса увеличилась до трети;

темпы роста объема чистых гривневых кредитов населению во ІІ квартале были соизмеримы с динамикой предыдущего квартала; в сегменте традиционно доминировали необеспеченные ссуды, темпы роста ипотечных кредитов не изменились, а рост объема автокредитов ускорился как в квартальном, так и в годовом измерениях;

доля неработающих кредитов уменьшилась до 12,5%, улучшение качества портфелей произошло как в корпоративном, так и розничном сегментах; текущие показатели лучше средних значений до полномасштабного вторжения;

произошел заметный приток гривневых средств как населения (+7,1% кв/кв, +19,6% г/г), так и бизнеса (+4,2% кв/кв, +17,1 г/г) в банки;

уровень долларизации вкладов физических лиц снизился до менее трети под влиянием роста денежных средств в гривне;

стоимость привлечений несколько возросла: средняя ставка по сделкам с гривневыми средствами физических лиц увеличилась с 10,1% до 10,4% годовых, хозяйствующих субъектов — с 9,7% до 10% годовых; в то же время из-за изменения структуры фондирования это почти не отразилось на его общей стоимости;

гривневые кредитные ставки для бизнеса несколько выросли, реагируя на повышение депозитных ставок — на 0,2 п.п. до 15,3% годовых, в то же время частные банки с иностранным капиталом в дальнейшем предлагали самую низкую среднюю ставку — 13,5% годовых;

сектор оставался прибыльным и операционно эффективным, в то же время чистая прибыль за ІІ квартал сократилась на 30% г/г из-за повышенной (50%) ставки налога на прибыль;

регулятивный капитал сектора вырос на 20,5% прежде всего благодаря учету прибыли в прошлом году, что обеспечило возможность расширения кредитования; ни один банк не нарушал действующих минимальных требований достаточности капитала;