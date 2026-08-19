108,57 млрд грн прибыли в налогообложение получили украинские банки за первые 6 месяцев 2026 года. Это на 9% больше, чем за тот же период в прошлом году — тогда банки заработали 100,06 млрд грн. Об этом говорится в статистике Опендатабота.
Пять банков с иностранным капиталом вошли в десятку самых прибыльных
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В то же время, 54,5 млрд грн составляет налог на прибыль в этом году. Это более половины прибыли к налогообложению. Год назад этот показатель составил 21,99 млрд грн — всего 22%.
Чистая прибыль банков
54,07 млрд грн чистой прибыли получили 59 украинских банков после налогообложения. При этом львиная доля денег сконцентрирована у 10 самых прибыльных банков: 47,68 млрд грн или 88% общей прибыли банковской системы.
В топ-10 по прибыли вошли 3 государственных банка, 5 банков с иностранным капиталом и 2 банка с частным капиталом.
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Кто заработал больше всего
Больше всего заработал государственный Приватбанк — 24,56 млрд грн после налогообложения. Это 45% чистой прибыли всей банковской системы Украины.
В общей сложности на 5 государственных банков приходится 60% от общего результата — это 32,46 млрд грн чистой прибыли — всех банков. Их расходы на налог на прибыль за этот период составили 33,5 млрд грн.
15 банков с иностранным капиталом за полгода получили 11,91 млрд грн чистой прибыли — 22% от общей прибыли банковской системы. 11,14 млрд грн составили их расходы по налогу на прибыль.
Из них 13 банков были прибыльными и заработали 11,95 млрд грн. Правэкс Банк и Переходный банк ЮТЭ Банк завершили полугодие с убытком — всего на 43 млн грн.
9,7 млрд грн чистой прибыли получили банки с частным капиталом, а их расходы на налог на прибыль составили 9,87 млрд грн. В общей сложности 30 банков этой группы заработали 9,86 млрд грн, тогда как девять банков получили 161,78 млн грн убытков.
При этом 72% прибыли банков с частным капиталом обеспечили 2 банка: Универсал Банк, на базе которого работает monobank — 3,85 млрд грн, и ПУМБ — 3,12 млрд грн.
Стоит отметить, что еще в начале года государственных банков было 7. Однако в феврале НБУ признал неплатежеспособными Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк, ранее национализированный.
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