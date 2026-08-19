Пять банков с иностранным капиталом вошли в десятку самых прибыльных

108,57 млрд грн прибыли в налогообложение получили украинские банки за первые 6 месяцев 2026 года. Это на 9% больше, чем за тот же период в прошлом году — тогда банки заработали 100,06 млрд грн. Об этом говорится в статистике Опендатабота.

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В то же время, 54,5 млрд грн составляет налог на прибыль в этом году. Это более половины прибыли к налогообложению. Год назад этот показатель составил 21,99 млрд грн — всего 22%.

Чистая прибыль банков

54,07 млрд грн чистой прибыли получили 59 украинских банков после налогообложения. При этом львиная доля денег сконцентрирована у 10 самых прибыльных банков: 47,68 млрд грн или 88% общей прибыли банковской системы.

В топ-10 по прибыли вошли 3 государственных банка, 5 банков с иностранным капиталом и 2 банка с частным капиталом.

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