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30 июля 2026, 10:10 Читати українською

Электрокар Ferrari Luce стал хитом: компания выполнила годовой план продаж за два месяца

Как сообщает Electrek, первый электромобиль Ferrari Luce уже полностью распродан на 2026 год. Итальянский автопроизводитель продал всю запланированную партию (окло 500 автомобилей) менее чем через два месяца после презентации модели. Это произошло, несмотря на критику дизайна и стартовую цену около €550 000.

Как сообщает Electrek, первый электромобиль Ferrari Luce уже полностью распродан на 2026 год.

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Ferrari представила Luce 25 мая в Риме. Премьера вызвала неоднозначную реакцию: дизайн автомобиля активно критиковали в соцсетях, а акции компании даже упали примерно на 6% во время презентации. Об этом Минфин писал в статье «Электромобиль Ferrari Luce стал провалом: падение акций и смена маркетингового директора» .

Критика не помешала спросу

Бывший руководитель Ferrari Лука ди Монтедземоло заявил итальянским СМИ, что компании стоило бы «хотя бы снять гарцующего коня» с этого автомобиля. В то же время, критика не повлияла на решение покупателей — все доступные для 2026 года автомобили были забронированы еще до начала поставок. Первые клиенты получат свои машины только в октябре.

В Ferrari не комментировали объем продаж, но отметили, что более подробную оценку реакции рынка представят во время отчета за первое полугодие.

Самый большой спрос на Luce сформировался в Китае. Этот рынок стал одним из главных источников заказов, а ранее генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья сообщал, что очередь на автомобиль от китайских покупателей уже близится к концу 2027 года.

Ferrari Luce — это четырехдверный автомобиль с пятью местами, созданный с участием дизайнеров бывшей команды Apple Джонни Айва и Марка Ньюсона из студии LoveFrom. Модель не относится к классическим суперкарам Ferrari, а ориентирована на водителей, которым нужен более практичный автомобиль с фирменными характеристиками бренда.

По техническим характеристикам Luce остается настоящим Ferrari:

  • автомобиль получил четыре независимых электромотора общей мощностью более 1000 л. с.;
  • батарея имеет емкость 122 кВтч и работает на 880-вольтовой архитектуре;
  • запас хода превышает 530 км, а разгон до 100 км/ч занимает 2,5 секунды.

Компания разработала большинство технологий самостоятельно, включая электродвигатели, силовую электронику и активную подвеску.

Несмотря на глобальный тренд по переходу к электротяге, Ferrari не планирует массового производства аво. Количество Luce остается очень ограниченным, что соответствует стратегии бренда — продавать не большие объемы, а эксклюзивность.

У компании ранее сократили цель относительно доли электромобилей в продажах к 2030 году примерно вдвое. Однако успешный старт Luce показывает, что даже самые дорогие электрокары могут найти покупателей, если за ними стоит сильный бренд и уникальные технологии.

Читайте также: Электромобильный бум из-за цены на топливо: почему этот спрос может оказаться временным

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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