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30 июля 2026, 8:26 Читати українською

Покупка автомобиля онлайн: девять шагов, которые защитят от мошенников

За привлекательными объявлениями о продаже автомобилей на онлайн-площадках, в частности с заголовками «Скидка только сегодня», «Легальное соглашение онлайн» или «Срочная продажа в связи с переездом», могут скрываться мошенники. Об этом сообщается на сайте Департамента киберполиции Нацполиции.

За привлекательными объявлениями о продаже автомобилей на онлайн-площадках, в частности с заголовками «Скидка только сегодня», «Легальное соглашение онлайн» или «Срочная продажа в связи с переездом», могут скрываться мошенники.
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Как распознать мошенническое объявление

«Распознать такое объявление можно еще на этапе знакомства с ним. Обычно злоумышленники рассчитывают на эмоции пользователя: создают объявления с яркими и привлекательными заголовками, пытаются создать искусственный ажиотаж», — говорится в сообщении.

Отмечается, что признаками мошеннического объявления могут быть: низкая по сравнению с рыночной цена; создание искусственного ажиотажа; требование предоплаты или аванса; отказ от личной встречи и проверки автомобиля на СТО; заблокированные комментарии под объявлением на онлайн-площадке; обещания оформить сделку официально без участия покупателя и общение только в мессенджерах.

Проверка информации

Перед покупкой правоохранители рекомендуют людям проверить профиль продавца.

«Перед тем, как договориться о заключении сделки, следует проверить дату регистрации профиля на онлайн-площадке. Если аккаунт создан 1−2 дня назад и на нем только одно объявление, стоит насторожиться», — заявили правоохранители.

Кроме того, перед покупкой автомобиля стражи порядка советуют проверить фотографии, в частности загрузив их в сервис «Поиск по изображениям», ведь мошенники часто используют фото с иностранных сайтов или настоящих объявлений.

«Спрашивайте у продавца VIN-код (уникальный номер кузова). Его отсутствие или отказ предоставить может свидетельствовать о возможном мошенничестве», — отметили в НПУ.

Следует перед покупкой авто проверить и свидетельство о регистрации.

«Если автор объявления послал изображение свидетельства о регистрации транспортного средства, можно убедиться в достоверности документа по его серии и номеру. Для этого воспользуйтесь онлайн-сервисом „Проверка документов“ на официальном сайте ГСЦ МВД», — рекомендуют правоохранители.

Чтобы уберечься от рискованных покупок, правоохранители рекомендуют оформлять сделку только официально. Если же человек планирует продать или приобрести транспортное средство, ему следует обратиться в ближайший сервисный центр МВД.

Департамент киберполиции пояснил, что у продавца должны быть следующие документы: паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации (или ID-карта с выпиской о месте жительства), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В свою очередь, покупатель должен иметь паспорт гражданина Украины и РНОКПП.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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