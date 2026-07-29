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29 июля 2026, 11:59 Читати українською

Как изменился средний чек украинцев за последний год — исследование

В первом полугодии 2026 года средний чек онлайн-покупок в Украине вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время у этой динамики нет единого объяснения: на нее повлияли как рост цен, так и изменения в структуре спроса и поведении покупателей. Об этом говорится в исследовании WayForPay.

В первом полугодии 2026 года средний чек онлайн-покупок в Украине вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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Что происходило с украинским e-commerce в 2025 году

По внутренним данным WayForPay, в 2025 году украинцы совершили примерно 196 млн онлайн-покупок на общую сумму около 256 млрд грн.

Количество покупок выросло на 7−10% по сравнению с 2024 годом, а средний чек составил около 1320 грн. По сравнению с 2021 годом объем украинской электронной коммерции увеличился почти в 1,8 раза.

В то же время усредненный показатель скрывает значительную разницу между локальными и зарубежными покупками:

  • средний чек в украинских интернет-магазинах находился в пределах 1150−1250 грн;
  • на иностранных сайтах украинцы тратили в среднем 2100−2600 грн;
  • на локальную электронную коммерцию приходилось около 145−155 млн транзакций;
  • объем платежей в украинских интернет-магазинах оценивался в 160−175 млрд грн;
  • на зарубежные онлайн-магазины — примерно 90−120 млрд грн.

Таким образом, общий средний чек может расти даже без существенных изменений внутри украинских магазинов — например, за счёт увеличения доли более дорогих трансграничных покупок.

Отдельно усиливается мобильный канал. В 2025 году около 60 % онлайн-покупок украинцы совершали со смартфонов, а на долю Apple Pay и Google Pay приходилось примерно 55−65 % онлайн-платежей. Это означает, что мобильная оплата уже является не дополнительным, а базовым сценарием для украинского покупателя.

Что показывают общеукраинские данные НБУ за 2025 год

Общую тенденцию к более активному использованию безналичных расчетов подтверждает статистика Национального банка Украины. В течение 2025 года с использованием карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, было осуществлено 9,08 млрд безналичных операций на общую сумму 4,68 трлн грн. По сравнению с 2024 годом их количество выросло на 11%, а сумма — на 10,4%.

Оплата товаров и услуг в интернете составила:

  • 13,9% всех безналичных карточных операций по количеству;
  • 16,4% — по общей сумме.

Всего в течение года украинцы совершили более 1,2 млрд карточных онлайн-платежей почти на 770 млрд грн. Доля интернет-платежей в денежном объеме была выше, чем по количеству, что указывает на их весомую роль в структуре безналичных расходов.

Средняя сумма одной карточной операции по оплате товаров и услуг в интернете в 2025 году составила 608 грн против 561 грн в 2024-м. Таким образом, за год показатель вырос примерно на 8,4%.

Отметим: этот показатель ниже оценки среднего чека онлайн-покупок WayForPay, поскольку статистика НБУ охватывает не только заказы в интернет-магазинах, но и онлайн-платежи по картам за услуги, подписки и счета, сумма которых зачастую ниже. В то же время данные регулятора подтверждают общую тенденцию: украинцы всё активнее расплачиваются онлайн, а средняя сумма одной интернет-операции продолжает расти.

Параллельно развивается инфраструктура современных платежей. По итогам 2025 года количество токенизированных платежных карт, привязанных к смартфонам и другим устройствам, выросло на 25,9% — до 20,7 млн. Токенизированной стала каждая третья активная платежная карта в Украине.

Что изменилось в начале 2026 года

По данным Национального банка Украины, в январе-марте 2026 года средняя сумма карточной операции по оплате товаров и услуг в интернете составила 654 грн. В первом квартале 2025 года этот показатель равнялся 580 грн. Таким образом, за год средняя сумма онлайн-операции выросла почти на 13%.

Выросла и доля интернет-платежей в общей структуре безналичных расчетов. В первом квартале 2026 года на них приходилось:

  • 14,5% всех безналичных карточных операций по количеству против 14,4% годом ранее;
  • 16,9% по сумме против 16,2% в первом квартале 2025 года.

Таким образом, доля интернет-платежей по количеству практически не изменилась, однако их доля в общем денежном объеме выросла на 0,7 процентного пункта.

В целом в первом квартале 2026 года количество всех безналичных карточных операций увеличилось на 5,9 %, а их объем — на 14,8 %. Таким образом, денежный оборот безналичных расчетов рос более чем в два раза быстрее, чем количество операций.

Категории по-разному влияют на средний чек

Аналитика Promodo за первое полугодие 2025 года показала, насколько различной может быть динамика отдельных сегментов:

  • в сегменте продуктов и алкоголя количество покупок увеличилось на 36%, а средний чек — лишь на 6%;
  • в зоотоварах количество покупок выросло на 34%, а средний чек — на 19%;
  • в одежде и обуви покупок стало на 12% меньше, однако средний чек вырос на 26%;
  • в аптеках средний чек увеличился на 41%, а количество покупок — на 13%;
  • в ювелирной категории средний чек вырос на 25%;
  • в автотоварах количество покупок увеличилось лишь на 1%, тогда как средний чек — на 12%.

Таким образом, одинаковый рост среднего чека в разных товарных категориях может отражать принципиально разные рыночные процессы. В сегменте продуктов питания оно происходит одновременно с увеличением количества онлайн-покупок, что указывает на дальнейший сдвиг потребительского спроса с офлайн-каналов в интернет.

В fashion-сегменте повышение средней стоимости заказа частично компенсирует сокращение их количества. В аптечном, ювелирном и автомобильном сегментах увеличение среднего чека стало одним из факторов роста денежного объема продаж.

В первом полугодии 2026 года самой массовой категорией в выборке Хорошопа стали «Красота и здоровье» — более 1,3 млн заказов. «Дом и сад» и «Одежда и аксессуары» приблизились к 900 тыс. заказов каждая.

Наибольшую сезонность продемонстрировали спортивные товары: в период с февраля по май количество заказов выросло на 58,5%, а средний чек — почти на 40%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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