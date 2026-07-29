С 1 августа для пассажиров из Украины откроют новое направление в Германию

Испанская железнодорожная компания Renfe, с которой Укрзализныця недавно подписала меморандум о сотрудничестве, запускает новый международный ночной поезд по маршруту Перемышль — Франкфурт-на-Майне. Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».

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Как будет курсировать поезд

Поезд будет проходить через ряд городов Польши и Германии (в частности, Бад-Шандау, Вайсенфельс, Наумбург (Заале), Апольду, Готу, Айзенах, Ганау и Оффенбах), а также остановки в Праге и Остраве.

Со своей стороны Укрзализныця обеспечивает удобные пересадки для пассажиров, путешествующих из/в Украину поездами:

№ 51/52 Киев — Перемышль; № 31/32

Запорожье/Днепр — Перемышль;

№ 69/70 Кременчуг — Перемышль;

№ 35/36 Одесса — Перемышль;

№ 89/90 Киев — Перемышль.

Поезд Перемышль — Франкфурт-на-Майне будет курсировать с 1 августа. У него будут современные спальные вагоны Economy Sleeper Class — купе на 1−4 места с кондиционером, бесплатным Wi-Fi, розетками и завтраком, который входит в стоимость билета.

Какая стоимость

Стоимость таких билетов начинается от 37,50 евро. Пассажиры также смогут выбирать между смешанными и отдельными женскими купе. Кроме того, в поезде будут сидячие вагоны первого и второго класса. Стоимость билетов на подобные места стартует от 15 евро.

Поезд будет отправляться ежедневно из Перемышля в направлении Франкфурта-на-Майне в 12:04, останавливаться в Кракове в 15:03, в Праге — в 22:32, в 01:38 будет в Дрездене, а во Франкфурте-на-Майне — в 07:22.

В направлении Перемышля отправление ежедневно из Франкфурта-на-Майне в 15:03, Дрезден 22:30, остановка в Праге в 01:17, приезд в Перемышль в 11:25.