Без очередей и консульств: налоговый номер можно будет оформить онлайн

Уже 30 июля услуга по регистрации в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (ГРФЛ) и получению электронной карточки налогоплательщика с QR-кодом станет доступна для всех граждан Украины, находящихся за пределами страны. Об этом сообщила глава ГНС Леся Карнаух.

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«Мы рядом со своими соотечественниками даже за тысячи километров. Расширяем возможности сервиса «e-Консул». Совместно с Министерством иностранных дел Украины мы объединили усилия, чтобы сделать государственные услуги для украинцев более удобными, в какой бы точке мира они ни проживали.

В мае этого года мы внедрили механизм, который позволяет родителям, проживающим за рубежом, оформить онлайн налоговый номер для детей до 18 лет. Уже завтра эта услуга станет доступна и для всех совершеннолетних, проживающих за рубежом", — сказала она.

Как подать заявление?

Подать заявление можно самостоятельно через личный электронный кабинет в системе «е-Консул». Необходимо авторизоваться с помощью «Дия.Подпись», КЭП или BankID, заполнить форму и приложить скан-копии необходимых документов (в частности, документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего место жительства/пребывания).

Лично или через представителя — в посольстве или консульстве. Если вы выбираете подачу бумажного заявления через зарубежное дипломатическое учреждение (ЗДУ) Украины:

Условия: необходимо личное присутствие заявителя (или его уполномоченного/законного представителя) в ЗДУ для идентификации личности и предоставления оригиналов документов. За автоматизированную обработку данных при приеме бумажного заявления взимается консульский сбор в размере 40 USD / 37 EUR.

В ГНС максимально быстро обработают соответствующее заявление. Затем сформируют карточку налогоплательщика в электронной форме с защищенным QR-кодом. И в течение считанных дней отправят её через систему «е-Консул».

«Кстати, первый этап — оформление налогового номера для детей — пользуется огромной популярностью. За два месяца через «е-Консул» мы получили более 2,1 тыс. заявлений от родителей и оформили 1 772 электронные карточки для детей, находящихся за рубежом», — отметила руководитель ГНС.

Леся Карнаух добавила, что развитие этого сервиса — важный шаг к созданию удобного и безбарьерного цифрового пространства для украинцев в любой точке мира. Но для ГНС это не только цифровой инструмент. Это пример того, когда государство помогает, а не усложняет.

На данном этапе сервис охватывает именно регистрацию в ГРФО по форме № 1ДР. Однако ГНС не останавливается на достигнутом: следующим шагом станет запуск онлайн-услуги по внесению изменений в реестр по форме № 5ДР.

В целом развитие этого сервиса — это важный шаг к созданию удобного и безбарьерного цифрового пространства для украинцев в любой точке мира.