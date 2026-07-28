Sense Bank присоединился к экосистеме открытого банкинга (Open Banking)

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 июля 2026, 13:10 Читати українською

Sense Bank присоединился к экосистеме открытого банкинга (Open Banking)

Sense Bank официально присоединился к системе открытого банкинга (Open Banking) в Украине. Теперь клиенты банка будут получать еще больше свободы, удобства и контроля над собственными финансами благодаря современным технологиям безопасного обмена данными.

Sense Bank официально присоединился к системе открытого банкинга (Open Banking) в Украине.

Внедрение Open Banking — важный шаг в цифровизации украинского финансового сектора в соответствии с Постановлениями НБУ № 80 и № 82. Технология позволяет пользователям безопасно предоставлять доступ к информации о своих счетах или инициировать платежи через сторонние сервисы, которые они выбирают самостоятельно.

«Внедрение открытого банкинга дает возможность стать для клиента „основным банком“, то есть основной точкой входа в финансы, через которую осуществляются ключевые операции и формируется доверие к учреждению в целом. В то же время Open Banking открывает возможности для запуска новых сервисов и создания дополнительных источников дохода для банка. Для Sense Bank это следующий уровень цифровой трансформации, который позволит нам расширить спектр услуг, обеспечивая высокие стандарты безопасности и лучший клиентский опыт», — прокомментировала Инна Тютюн, член правления, директор блоков IT, розничного бизнеса и диджитализации.

Ключевая особенность открытого банкинга заключается в полном контроле пользователя над собственными финансовыми данными. Именно клиент решает, кому, в каком объеме и на какой срок предоставить доступ к ним. Sense Bank в системе Open Banking является поставщиком платежных услуг, обслуживающим счета клиентов. Банк обеспечивает надежную аутентификацию: подтверждение личности и проверку каждого согласия, безопасность данных, а именно передачу информации через защищенные протоколы API и по строгим стандартам безопасности, гибкое управление — возможность для клиента просматривать объем доступа и отзывать свое согласие в любой момент.

Процесс обмена данными или инициирования платежа полностью прозрачен и состоит из нескольких простых шагов:

  1. Клиент обращается к стороннему сервису (TPP), который отправляет защищенный запрос в Sense Bank.
  2. Sense Bank предлагает клиенту пройти аутентификацию через приложение Sense SuperApp.
  3. Клиент предоставляет или отклоняет согласие на доступ к информации или выполнение операции.
  4. Банк передает только те данные или выполняет только те действия, на которые получено разрешение, после чего пользователь видит результат в сервисе TPP.

Подтверждение любого согласия осуществляется исключительно через Sense SuperApp. Банк не передает данные без явного подтверждения со стороны клиента.

Благодаря сервисам информации о счетах (AISP) и инициирования платежей (PISP) клиенты получат возможность просматривать счета, остатки и историю операций из разных банков в едином удобном приложении, быстрое и безопасное инициирование переводов или оплату товаров и услуг с любого счета через выбранный сервис, полную прозрачность относительно того, какие компании имеют доступ к данным, с возможностью отменить его в пару кликов.

Источник: Sense Bank
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами