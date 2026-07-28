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28 июля 2026, 10:43 Читати українською

Переходный «Юте Банк» увеличит капитал на 103,8 млн грн за счет дополнительной эмиссии акций

Единый акционер ЧАО «Переходный банк «Юте Банк» 27 июля 2026 принял решение увеличить его уставный капитал путем дополнительного выпуска 103,8 тыс. простых именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Единый акционер ЧАО «Переходный банк «ЮТЭ Банк» 27 июля 2026 принял решение увеличить его уставный капитал путем дополнительного выпуска 103,8 тыс.

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Подробности

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, размер увеличения уставного капитала будет составлять 35,2% его текущего объема.

Акции будут размещаться исключительно единственному акционеру банка — эстонской Iute Group AS. Эмиссию банк будет осуществлять самостоятельно, выпуск привилегированных акций не предусмотрен.

Цена размещения будет соответствовать номинальной стоимости акции и будет превышать ее рыночную стоимость, определенную оценщиком и утвержденную акционером, при этом оплата будет производиться денежными средствами.

Банк планирует направить 25% привлеченных ресурсов на развитие информационно-технологической инфраструктуры и систем дистанционного обслуживания, а 75% — на приобретение облигаций внутреннего государственного займа и депозитных сертификатов Национального банка Украины.

Читайте: Переходный «Юте Банк» приступил к обслуживанию вкладчиков РВС Банка. Как получить выплаты

Увеличение капитала

В феврале 2026 года «Юте Банк» уже увеличивал уставный капитал на 293 млн. грн. из-за эмиссии 293 тыс. простых именных акций номиналом 1 тыс. грн.

4 ноября 2025 г. Нацбанк принял решение об отнесении РВС Банка к категории неплатежеспособных. 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банке.

17 декабря 2025 г. в соответствии с планом урегулирования неплатежеспособного РВС Банка Фондом гарантирования вкладов был создан и зарегистрирован ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк», которому была передана часть активов и обязательств перед вкладчиками — физическими лицами.

24 декабря 2025 г. «Переходный Банк «Юте Банк» получил банковскую лицензию о праве на осуществление банковской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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