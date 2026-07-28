monobank запустил функцию блокировки переводов от нежелательных отправителей

У monobank появилась новая функция, позволяющая заблокировать переводы от отдельных пользователей. Ее можно использовать, если человек посылает платежи с нежелательными комментариями или пытается контактировать через банковские переводы. О запуске функции сообщил один из соучредителей monobank Олег Гороховский .

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По его словам, команда банка обратила внимание на сообщения клиентов, которые жаловались, что бывшие партнеры, заблокированные в мессенджерах и соцсетях, начали писать им через комментарии к переводам в monobank.

Как работает новая функция

Теперь пользователь может заблокировать отправителя, чьи переводы или комментарии к ним нежелательны. Сделать это можно в деталях изложения.

Функция не ограничивается только личными ситуациями. Заблокировать можно любого, чьи переводы по определенным причинам надоедают или нежелательны.

В monobank в шутку назвали новую возможность функцией «заблокировать прежнего». В то же время, Гороховский посоветовал не злоупотреблять ею, отметив, что не так много людей готовы платить только для того, чтобы что-то написать адресату.