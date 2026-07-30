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30 июля 2026, 8:00 Читати українською

ФРС продолжает паузу в монетарной политике: ставка осталась без изменений

Федеральная резервная система США по итогам заседания 28−29 июля оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5−3,75%. ФРС воздержалась от изменений, хотя и признала в своем заявлении, что инфляция держится выше целевого уровня ФРС в 2% в год.

Федеральная резервная система США по итогам заседания 28−29 июля оставила процентную ставку на прежнем уровне — 3,5−3,75%.
Фото: Кевин Уорш

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Решение ФРС

Ускорение инфляции «отчасти отражает шоки предложения, вызвавшие рост цен в отдельных секторах, включая энергетику», заявил регулятор. Несмотря на «повышенную неопределенность, отчасти обусловленную войной на Ближнем Востоке», экономическая активность растет устойчивыми темпами, а уровень безработицы значительно не меняется, говорится в заявлении ФРС.

Регулятор подчеркнул, что намерен обеспечить ценовую стабильность.

Против сохранения ставки выступили трое президентов региональных резервных банков ФРС — Нил Кашкари из Миннеаполиса, Бет Хаммак из Кливленда и Лори Логан из Далласа. Все трое выступили за повышение ставки на 0,25 процентного пункта, говорится в пресс-релизе. Голосование Хаммак и Логан было ожидаемым — они публично выражали обеспокоенность из-за усиления инфляционного давления в преддверии заседания. Но Кашкари, который был менее активен в этом вопросе, удивил рынки, присоединившись к их призыву повысить ставку, пишет Barron's.

Читайте также: Уорш начал с паузы: ФРС снова оставила ставку без изменений

Как отреагировал рынок

После сохранения ставки доходность двухлетних казначейских облигаций США упала до 4,26% с 4,31% до принятия решения. Американские акции продолжили торговаться в минусе.

Индекс «голубых фишек» Dow Jones лидировал в падении, теряя 1,4%. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,4%, технологический Nasdaq Composite — на 0,1%.

Ставка ФРС

Решение сохранить ставку неизменной ФРС принимает пятый раз подряд. Выжидательной тактики руководство ФРС придерживается с тех пор, как на трех последних заседаниях 2025 года последовательно снижало ставки. Тем не менее, с января по июнь прогнозы чиновников регулятора по ставкам претерпели значительные изменения по мере стабилизации рынка труда и остановкинисходящего тренда базовой инфляции, отмечает Bloomberg.

Накануне оглашения ФРС решения по ставке, 28 июля, трейдеры оценивали вероятность ее повышения в 35% против 26% неделей ранее, следует из данных инструмента FedWatch от CME.

Снижение уверенности в прогнозах регулятора во многом обусловлено решением нового председателя ФРС Кевина Уорша, который принес присягу в мае, отказаться от практики прогнозирования дальнейших шагов (forward guidance) ФРС, пишет Barron’s.

Что дальше?

Многие экономисты считают, что в текущем году ФРС займет выжидательную позицию и не станет менять ставку, передает MarketWatch.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Федеральная резервная система США, еще под. руководством Пауелла, по итогам заседания 28−29 апреля не стала менять процентную ставку, сохранив ее на уровне 3,5−3,75%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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