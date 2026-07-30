Тарифы на воду уже выросли: что будет с ценами на свет, газ и отопление

Многие украинцы уже в августе получат повышенные коммунальные платежки. Все больше городов страны, включая крупные областные центры и Киев, повышают тарифы на воду и водоотвод . Причем речь идет о росте ценника в разы. К примеру, в столице сначала планировали увеличить стоимость холодной воды и водоотвода в три раза, но затем сошлись на двукратном повышении.

Как говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, это значит, что среднестатистическая киевская семья будет платить за воду на 200−300 гривен в месяц больше, чем ранее.

Отметим, что водоканалы добивались пересмотра тарифов еще до войны, но регулятор эту инициативу «зарубил». Тот факт, что сейчас ценники «разморозили» и начали активно повышать, напрямую связан с передачей полномочий по формированию тарифов на воду от НКРЭ местным властям.

Но дорожает не только вода. «Практически все тарифы, которые регулируют местные власти, растут — от обслуживания придомовой территории до вывоза мусора», — говорит Попенко.

Главная интрига — что будет с ценами на свет, газ и отопление. Напомним: тариф на электроэнергию для населения в Украине повысили в 2024 году. Но ходят упорные слухи, что к осени 2026 года может быть очередной рост ценников.

По газу и отоплению, как отметил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, «расчет новых тарифов уже тоже есть». Впрочем, решатся ли власти дать им зеленый свет — вопрос пока открытый.

«Минфин» разбирался, что происходит на рынке коммунальных услуг, и как в итоге могут измениться платежки для людей.

Почему взлетели ценники на воду и почему они резко отличаются по городам

В ряде городов Украины с 1 июля выросли цены на холодную воду и водоотвод. Причем процесс пересмотра тарифов еще не закончен — постепенно список населенных пунктов, которые вводят «повышенный ценник», растет.

На данный момент по динамике подорожания лидирует Винница. Тариф на воду и водоотвод там вырос более чем на 216% — до 91,01 гривен за куб. Свыше 160% к ценнику на воду добавили в Днепре — жителям придется платить по 81,92 гривен за куб. В Запорожье вода и водоотвод подорожали на 144,5% — до 69,27 гривен за куб, в Луцке — на 140% (до 67,42 гривен), в Ивано-Франковске — более чем на 130% (до 65,51 гривен).

Самая дорогая вода среди областных центров сейчас в Ужгороде — 91,24 гривны за куб. Для сравнения: скажем, в Черкассах жители платят по 56,71 гривен, и это уже после повышения тарифа.

Но в некоторых райцентрах ценники вообще побили все рекорды. Скажем, в Умани после повышения тарифов люди станут платить за холодную воду и водоотвод по 159,33 гривен за куб, то есть почти в три раза дороже, чем в Черкассах. В Павлограде ценник повысили до 113 гривен за куб, в Бородянке Киевской области — до 139,34 гривен.

В Киеве долгое время тянули с повышением ценников на воду. При этом жители столицы платят по одному из самых низких по стране тарифов — порядка 30,4 гривен за куб.

Но в ближайшие два месяца ценник может вырасти. «Киевводоканал» подал расчеты, аргументируя новый тариф на уровне 88,9 гривен за куб (то есть почти в три раза). Такое резкое повышение цен в компании обосновывают ростом стоимости электроэнергии, реагентов для очищения, необходимостью ремонтировать изношенные сети и т. д.

Но, как сообщили в КГГА, тариф вырастет не так сильно — до 63,79 гривен (то есть в два раза от существующего уровня). Это, якобы, тот экономически обоснованный ценник, который был одобрен НКРЭ в 2024 году.

«Тариф в почти 90 гривен за кубометр для киевлян не внедряется. Город не согласовал этот тариф. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 гривен за кубометр. Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200−300 гривен», — сообщила КГГА в своем Телеграм.

В Полтаве уже с августа тарифы вырастут почти в 2,5 раза — до 84,71 гривен за куб, во Львове — более чем в два раза (до 56,38 гривен).

При этом, к примеру, в Харькове заявили, что пока не планируют пересматривать тарифы на воду — жители и дальше будут платить по 24,51 гривен за куб. Местный водоканал заявил, что фактическая стоимость услуги намного выше, но городские власти учитывают финансовые сложности горожан из-за войны.

То есть, как видно, ценники на воду, в зависимости от города, будут заметно отличаться. Как говорит Корольчук, отчасти это связано с объективными факторами.

«На тариф влияет протяжность и состояние сети, глубина скважин и количество абонентов — чем их меньше, тем дороже приходится платить каждому потребителю. Резкое подорожание в небольших городах связано в том числе с развитием частной застройки и переходом людей на собственные скважины», — пояснил эксперт.

Отметим, что еще в 2021 году водоканалы подавали в НКРЭ расчеты по новым ценникам, но тогда их не приняли. В 2023 году регулятор одобрил повышение тарифов для некоторых городов, но это решение так и не вступило в силу — против роста цен высказался Президент Владимир Зеленский.

В этом году парламент принял законопроект № 13210, которым передал полномочия по ценообразованию на воду и водоотвод в крупных городах от НКРЭ местным властям (для водоканалов, обслуживающих менее 100 тысяч абонентов, местные власти устанавливали тарифы и ранее). И как только правительство утвердило соответствующую нормативную базу, областные центры кинулись поднимать тарифы.

Насколько обоснованы новые ценники? Корольчук говорит, что в Украине до сих пор действует устаревшая методика тарифообразования, которая позволяет закладывать в ценник все расходы коммунального предприятия, включая обновление автопарка и покупку техники. По его словам, ранее НКРЭ «фильтровал» аргументацию водоканалов, но на местах «убедить чиновников, очевидно, проще», — добавил эксперт. В то же время, по его словам, себестоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотвода за последние годы действительно существенно выросла, поскольку резко подорожала электроэнергия, а также импортные расходные материалы (трубы, реагенты и пр.).

«Еще пару лет назад в Киеве просчитывали реальную себестоимость холодной воды на уровне 60−70 гривен за куб. Но с тех пор составляющие себестоимости еще больше подорожали», — говорит эксперт.

При этом, как отметил Попенко, подорожание воды вряд ли скажется на ее качестве, поскольку не предусматривает дополнительных вложений в очистку или модернизацию сетей. «Мы будем платить дороже за ту же воду, что и сейчас», — добавил эксперт.

По словам Попенко, новые платежки на воду будут зависеть от конкретного населенного пункта. Средний расход на семью из трех человек — порядка 12 кубов на месяц. Скажем, в Ужгороде за такой объем воды придется платить 1 100 гривен в месяц, что более чем в два раза выше, чем ранее. В Умани за такой же объем воды нужно будет отдать 1 911 гривен, в Виннице — 970 гривен. В Киеве, если власти одобрят тариф в 63,79 гривен, — 765,48 гривен (хотя сейчас люди платят порядка 365 гривен).

Какие еще тарифы поднимают на местах

Как отметил Попенко, дорожает не только вода, но и практически все коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливают местные власти. «Мораторий на повышение коммунальных тарифов, объявленный в начале войны, распространяется только на цены, регулируемые на центральном уровне. На местах решения принимаются индивидуально», — пояснил эксперт.

По его словам, практически во всех городах ежегодно растут тарифы на обслуживание придомовой территории. В этом году они увеличатся в среднем на 20%, но могут быть отличия в динамике, в зависимости от населенного пункта. «Скажем, в Киеве будет меньше, поскольку в прошлом году столичные управляющие компании уже подняли ценники почти в два раза», — говорит Попенко.

При этом по городам ценник на услуги обслуживающих компаний, как и по воде, сильно отличается. Скажем, в Киеве он достигает 10−30 гривен за квадратный метр жилья (в зависимости от района и дома), а во многих региональных населенных пунктах составляет всего 4−5 гривен за квадрат.

Также практически каждый год на 5−10% увеличиваются тарифы на вывоз мусора. В этом году, по словам Попенко, ожидается рост по верхней планке — на 10%. Коммунальщики аргументируют такое увеличение подорожанием топлива и ростом зарплат.

Сколько будем платить за свет?

Пока неясно, что будет с ценами на электроэнергию для населения.

Напомним: в 2024 году тариф повысили с 3,64 до 4,32 гривен за киловатт. Но еще тогда энергетики заявляли, что, учитывая сложную ситуацию с энергетической инфраструктурой, это «промежуточный ценник», который вскоре снова придется пересматривать.

В 2025 году, несмотря на атаки врага по украинской энергетике и периоды жестких отключений света, тарифы не повышали.

Но еще зимой 2026 года эксперты прогнозировали очередной рост ценника к осени этого года. Недавно в Минэнерго заявили, что тарифы на электричество для населения не будут пересматривать до конца войны.

При этом, по словам Корольчука, по-прежнему обсуждается несколько моделей новой тарифной сетки для населения. Первая — сохранение существующего тарифа или даже его снижение до 4 гривен за киловатт для потребителей, расходующих до 100−150 киловатт в месяц (так называемый социальный тариф). Для тех, кто потребляет до 800 киловатт в месяц, стоимость электроэнергии может вырасти до 5 гривен за киловатт, а свыше этого объема — до 6 гривен.

Второй вариант — повышение тарифа для всех потребителей до 5−5,5 гривен за киловатт, вне зависимости от объемов потребления.

Третий вариант — ввести широкую градацию тарифов. Скажем, вернуть низкие цены (порядка 3 гривен за киловатт) для владельцев электроплит, домов с электроотоплением и пр. Глава профильного комитета BP Андрей Герус озвучил идею ввести «плавающие» тарифы, в зависимости от времени суток: к примеру, в часы пиковых нагрузок (утро и вечер) ценник будет самым высоким, а днем и ночью — ниже.

Но какой вариант в итоге запустят — пока неясно. Попенко не исключает, что вопрос повышения цен на электроэнергию для людей могут вообще отложить до следующего отопительного сезона (то есть до осени 2027 года). «Учитывая предвыборную риторику властей, это очень вероятно», — говорит эксперт.

Что будет с ценами на газ и отопление

Особняком стоят тарифы на газ и отопление. С начала войны их не повышали, и они стали практически единственными, на которые до сих пор действует мораторий.

При этом, по словам Корольчука, уже есть обоснования новых ценников на газ. С нынешних порядка 8 гривен за куб их предлагают повысить до 9−11 гривен. При этом, по словам Корольчука, объективных причин для такого роста стоимости нет, поскольку Украина, хоть и сократила добычу газа за время войны, все равно качает его достаточно для обеспечения потребностей населения. При этом себестоимость отечественного газа не превышает 5 гривен за куб.

Отметим, что вопрос цены на газ является крайне чувствительным для жителей частных домов, отапливаемых газовыми котлами. В зимние месяцы на обогрев дома площадью до 150 квадратов уходит до 400−500 кубов газа. И, если по тарифу 8 гривен за куб, за тепло нужно платить до 4 тысяч гривен в месяц, то при ценнике в 10 гривен платежка составит уже 5 тысяч. То есть переплата — уже не каких-то пару сотен гривен, как в случае с водой, а тысяча, а если дом большой, то и свыше.

То же самое с тарифами на отопление. Они являются «острой темой» для жителей многоэтажек, поскольку в зимние месяцы платежка даже при действующих ценниках составляет несколько тысяч гривен в месяц.

При этом тепловики давно говорят, что стоимость гигакалории не отвечает рыночным реалиям, а тариф для населения должен быть выше как минимум в 1,5 раза, а то и больше. Но смогут ли украинцы платить за отопление по 4−5 тысяч в месяц — вопрос открытый. Эксперты говорят, что в этом случае может начаться неконтролируемое накопление долгов.

Глава КП «Тепловик» Александр Душенко на вопрос «Минфина», могут ли повысить тарифы на отопление и до какого уровня, ответил, что все будет зависеть от цены на газ для коммунальных предприятий. Пока на следующий сезон она не сформирована, а это значит, что непонятно, какой будет реальная себестоимость услуги.